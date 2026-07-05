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குற்றாலத்தில் குளிக்க அனுமதி; மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் - COURTALLAM

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குற்றால அருவியில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்கும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 3:40 PM IST

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தென்காசி: குற்றாலத்தில் உள்ள அனைத்து அருவிகளிலும் தண்ணீர் வரத்து சீரானதால், சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

தென்காசி மாவட்டத்தில் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்றாக குற்றாலம் பகுதியில் உள்ள அருவிகள் திகழ்கிறது. இங்கு குளிப்பதற்காக, ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தருவார்கள்.

இந்நிலையில், நேற்று (ஜூலை 4) மலைப்பகுதிகளில் பெய்த தொடர் சாரல் மழையின் காரணமாக குற்றால அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, மெயின் அருவி, ஐந்தருவி, பழைய குற்றாலம் ஆகிய அருவிகளில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 5) காலை முதல் அருவிகளில் நீர்வரத்து குறைந்து, தண்ணீர் சீரானது. முதல்கட்டமாக ஐந்தருவி, பழைய குற்றால அருவி, சிற்றருவி, புலியருவி உள்ளிட்ட அருவிகளில் குளிக்க சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டன.

தொடர்ந்து, குற்றாலம் மெயின் அருவியிலும் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்களது குடும்பங்களுடன் வந்து, குற்றால அருவிகளில் ஆனந்த குளியல் போட்டு வருகின்றனர்.

அதிலும் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை என்பதால் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் குற்றாலத்தில் குவிந்து வருகின்றனர். எனவே, அருவிகளில் தேவையான பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, கண்காணிப்பு பணியும் தீவிரபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

தென்காசி: குற்றாலத்தில் உள்ள அனைத்து அருவிகளிலும் தண்ணீர் வரத்து சீரானதால், சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

தென்காசி மாவட்டத்தில் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்றாக குற்றாலம் பகுதியில் உள்ள அருவிகள் திகழ்கிறது. இங்கு குளிப்பதற்காக, ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தருவார்கள்.

இந்நிலையில், நேற்று (ஜூலை 4) மலைப்பகுதிகளில் பெய்த தொடர் சாரல் மழையின் காரணமாக குற்றால அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, மெயின் அருவி, ஐந்தருவி, பழைய குற்றாலம் ஆகிய அருவிகளில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 5) காலை முதல் அருவிகளில் நீர்வரத்து குறைந்து, தண்ணீர் சீரானது. முதல்கட்டமாக ஐந்தருவி, பழைய குற்றால அருவி, சிற்றருவி, புலியருவி உள்ளிட்ட அருவிகளில் குளிக்க சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டன.

தொடர்ந்து, குற்றாலம் மெயின் அருவியிலும் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்களது குடும்பங்களுடன் வந்து, குற்றால அருவிகளில் ஆனந்த குளியல் போட்டு வருகின்றனர்.

அதிலும் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை என்பதால் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் குற்றாலத்தில் குவிந்து வருகின்றனர். எனவே, அருவிகளில் தேவையான பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, கண்காணிப்பு பணியும் தீவிரபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

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ALLOWE TO COURTALLAM WATERFALLS
குற்றாலம்
குற்றாலத்தில் குளிக்க அனுமதி
COURTALLAM
COURTALLAM WATERFALLS

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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