வீடியோ: வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடும் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் - NIRMAL KUMAR VELLAI ARIKKAI
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Published : June 25, 2026 at 11:16 AM IST
சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் தலைமை அலுவகத்தில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் நிதி நிலைமை மற்றும் செலவினங்கள் குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை மின்சாரத் துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் வெளியிட்டு வருகிறார்.
தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய உள்கட்டமைப்பு, நிதி, மனிதவளம், தளவாடப் பொருட்கள், நடைபெற்று வரும் திட்டப் பணிகள், வருவாய் மற்றும் செலவினங்கள் குறித்த விரிவான அறிக்கை வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய நிதிநிலை குறித்த புதிதாக பொறுப்பேற்ற தவெக அரசின் நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் வெள்ளை அறிக்கையை கடந்த ஜூன் 16-ஆம் தேதி வெளியிட்டார். அதனைத்தொடர்ந்து, தற்போது தனியாக மின்சார வாரியத்தின் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை அத்துறை அமைச்சர் வெளியிட்டு வருகிறார்.
மின்சாரத் துறையில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நடந்த செயல்பாடுகள், டிரான்ஸ்பார்மர் கொள்முதல், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் ஆய்வு செய்து விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என ஏற்கனவே அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் தலைமை அலுவகத்தில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் நிதி நிலைமை மற்றும் செலவினங்கள் குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை மின்சாரத் துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் வெளியிட்டு வருகிறார்.
தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய உள்கட்டமைப்பு, நிதி, மனிதவளம், தளவாடப் பொருட்கள், நடைபெற்று வரும் திட்டப் பணிகள், வருவாய் மற்றும் செலவினங்கள் குறித்த விரிவான அறிக்கை வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய நிதிநிலை குறித்த புதிதாக பொறுப்பேற்ற தவெக அரசின் நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் வெள்ளை அறிக்கையை கடந்த ஜூன் 16-ஆம் தேதி வெளியிட்டார். அதனைத்தொடர்ந்து, தற்போது தனியாக மின்சார வாரியத்தின் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை அத்துறை அமைச்சர் வெளியிட்டு வருகிறார்.
மின்சாரத் துறையில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நடந்த செயல்பாடுகள், டிரான்ஸ்பார்மர் கொள்முதல், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் ஆய்வு செய்து விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என ஏற்கனவே அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.