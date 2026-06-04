இனிப்பு, பூங்கொத்து கொடுத்து மாணவிகளுக்கு வரவேற்பு - JUNE 4 SCHOOL REOPEN
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Published : June 4, 2026 at 12:00 PM IST
தருமபுரி: கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் இன்று திறக்கப்பட்ட நிலையில், தருமபுரி அவ்வையார் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில், மாணவிகளுக்கு இனிப்பு மற்றும் பூங்கொத்துக் கொடுத்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் கோடை விடுமுறை முடிந்து 2026-27 கல்வி ஆண்டிற்காக பள்ளிகள் இன்று (ஜூன் 4) திறக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், தருமபுரி அவ்வையார் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் முதல் நாளே வகுப்பில் கலந்து கொள்ள ஆர்வத்துடன் வருகை தந்தனர். இந்த பள்ளியில் 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை 1500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பயில்கிறார்கள்.
காலை இறைவணக்க கூட்டத்தில் தருமபுரி மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஜோதி சந்திரா கலந்து கொண்டு தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்தார். தொடர்ந்து, பள்ளி மாணவிகளுக்குப் பாடப் புத்தகம், பை மற்றும் திருக்குறள் புத்தகம், இனிப்பு, பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார். கோடை விடுமுறை முடிந்து நீண்ட நாள் கழித்து பள்ளி திரும்பிய மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள், நண்பர்களைக் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
தருமபுரி: கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் இன்று திறக்கப்பட்ட நிலையில், தருமபுரி அவ்வையார் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில், மாணவிகளுக்கு இனிப்பு மற்றும் பூங்கொத்துக் கொடுத்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் கோடை விடுமுறை முடிந்து 2026-27 கல்வி ஆண்டிற்காக பள்ளிகள் இன்று (ஜூன் 4) திறக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், தருமபுரி அவ்வையார் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் முதல் நாளே வகுப்பில் கலந்து கொள்ள ஆர்வத்துடன் வருகை தந்தனர். இந்த பள்ளியில் 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை 1500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பயில்கிறார்கள்.
காலை இறைவணக்க கூட்டத்தில் தருமபுரி மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஜோதி சந்திரா கலந்து கொண்டு தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்தார். தொடர்ந்து, பள்ளி மாணவிகளுக்குப் பாடப் புத்தகம், பை மற்றும் திருக்குறள் புத்தகம், இனிப்பு, பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார். கோடை விடுமுறை முடிந்து நீண்ட நாள் கழித்து பள்ளி திரும்பிய மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள், நண்பர்களைக் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.