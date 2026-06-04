ETV Bharat / Videos

இனிப்பு, பூங்கொத்து கொடுத்து மாணவிகளுக்கு வரவேற்பு - JUNE 4 SCHOOL REOPEN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் திறப்பு - மாணவிகளுக்கு இனிப்பு, பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 4, 2026 at 12:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தருமபுரி: கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் இன்று திறக்கப்பட்ட நிலையில், தருமபுரி அவ்வையார் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில், மாணவிகளுக்கு இனிப்பு மற்றும் பூங்கொத்துக் கொடுத்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. 

தமிழ்நாடு முழுவதும் கோடை விடுமுறை முடிந்து 2026-27 கல்வி ஆண்டிற்காக பள்ளிகள் இன்று (ஜூன் 4) திறக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், தருமபுரி அவ்வையார் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் முதல் நாளே வகுப்பில் கலந்து கொள்ள ஆர்வத்துடன் வருகை தந்தனர். இந்த பள்ளியில் 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை 1500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பயில்கிறார்கள். 

காலை இறைவணக்க கூட்டத்தில் தருமபுரி மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஜோதி சந்திரா கலந்து கொண்டு தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்தார். தொடர்ந்து, பள்ளி மாணவிகளுக்குப் பாடப் புத்தகம், பை மற்றும் திருக்குறள் புத்தகம், இனிப்பு, பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார். கோடை விடுமுறை முடிந்து நீண்ட நாள் கழித்து பள்ளி திரும்பிய மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள், நண்பர்களைக் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

தருமபுரி: கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் இன்று திறக்கப்பட்ட நிலையில், தருமபுரி அவ்வையார் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில், மாணவிகளுக்கு இனிப்பு மற்றும் பூங்கொத்துக் கொடுத்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. 

தமிழ்நாடு முழுவதும் கோடை விடுமுறை முடிந்து 2026-27 கல்வி ஆண்டிற்காக பள்ளிகள் இன்று (ஜூன் 4) திறக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், தருமபுரி அவ்வையார் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் முதல் நாளே வகுப்பில் கலந்து கொள்ள ஆர்வத்துடன் வருகை தந்தனர். இந்த பள்ளியில் 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை 1500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பயில்கிறார்கள். 

காலை இறைவணக்க கூட்டத்தில் தருமபுரி மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஜோதி சந்திரா கலந்து கொண்டு தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்தார். தொடர்ந்து, பள்ளி மாணவிகளுக்குப் பாடப் புத்தகம், பை மற்றும் திருக்குறள் புத்தகம், இனிப்பு, பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார். கோடை விடுமுறை முடிந்து நீண்ட நாள் கழித்து பள்ளி திரும்பிய மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள், நண்பர்களைக் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TN SCHOOL REOPENED
STUDENTS WELCOMED WITH SWEETS
பள்ளிகள் திறப்பு
மாணவிகளுக்கு வரவேற்பு
JUNE 4 SCHOOL REOPEN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வனப்பகுதியில் தொடர் மழை

மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் கனமழை: பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை

June 4, 2026 at 10:45 AM IST
ரஜினி ஊட்டி விசிட்

உதகைக்கு திடீரென வந்த நடிகர் ரஜினிகாந்த்

June 3, 2026 at 5:00 PM IST
இரங்கல் கூட்டத்தில் அதிமுக இரு தரப்பினர் இடையே வாக்குவாதம்

எஸ்.பி.வேலுமணி வந்த போது துரோகி என்ற தொண்டர் - அதிமுகவினர் மோதல்

June 3, 2026 at 4:08 PM IST
சைக்கிள் தினத்தை முன்னிட்டு சைக்கிள் பேரணி

சைக்கிள் தினம் கொண்டாட்டம்

June 3, 2026 at 11:30 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.