ETV Bharat / Videos

ராணுவ வீரர்கள் பைக் விழிப்புணர்வு பயணம் - SOUTH INDIA ARMY OFFICER BIKE RALLY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
குன்னூரில் ராணுவ வீரர்கள் பைக் விழிப்புணர்வு பயணம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 20, 2026 at 4:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

நீலகிரி: தென் மாநிலங்களுக்கிடையே ராணுவ அதிகாரிகள் மற்றும் வீரர்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு பைக் பயணம் நடைபெற்று வருகிறது.

குன்னூர் அருகே வெலிங்டனில் இந்திய ராணுவத்தின் பழமையான மற்றும் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த காலாட்படையின் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் மையம் உள்ளது. இங்கு நாட்டிற்காக பல்வேறு போர்களிலும், இக்கட்டான அண்டை நாட்டின் போர்களில் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டர் ராணுவ பிரிவு வீரர்கள் பல்வேறு வெற்றிகளை பெற்று பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளனர். 

மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டர் ராணுவ பிரிவில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர்கள் குடும்பத்தினருக்கும் பங்களாதேஷ் போரில் போரிட்டு உயிர் நீத்த ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்தர்களை சந்திக்கும் விதத்திலும் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டர் ராணுவ பிரிவின் இளைஞர்கள் இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் குன்னூர் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டர் பேரக்ஸ் பகுதியில் இருந்து ராணுவ அதிகாரிகள் மற்றும் வீரர்கள் உள்ளபட எட்டு பேர் கொண்ட குழு  இரு சக்கர வாகனம் பைக் பயணம் மூலம் புறப்பட்டு சென்றனர்.

இந்த பைக் பயணம் மெட்ராஸ் ரெஜி மெண்டர் சென்டரின் கமெண்டர் கிருஷ்ணரோஸ் தாஸ் கொடி அசைத்து துவங்கி வைத்தார். இவர்கள் மீண்டும் வருகின்ற 24-ஆம் தேதி குன்னூர் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டர் ராணுவ முகாமுக்கு வந்து அடைவார்கள்.

நீலகிரி: தென் மாநிலங்களுக்கிடையே ராணுவ அதிகாரிகள் மற்றும் வீரர்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு பைக் பயணம் நடைபெற்று வருகிறது.

குன்னூர் அருகே வெலிங்டனில் இந்திய ராணுவத்தின் பழமையான மற்றும் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த காலாட்படையின் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் மையம் உள்ளது. இங்கு நாட்டிற்காக பல்வேறு போர்களிலும், இக்கட்டான அண்டை நாட்டின் போர்களில் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டர் ராணுவ பிரிவு வீரர்கள் பல்வேறு வெற்றிகளை பெற்று பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளனர். 

மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டர் ராணுவ பிரிவில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர்கள் குடும்பத்தினருக்கும் பங்களாதேஷ் போரில் போரிட்டு உயிர் நீத்த ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்தர்களை சந்திக்கும் விதத்திலும் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டர் ராணுவ பிரிவின் இளைஞர்கள் இணைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் குன்னூர் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டர் பேரக்ஸ் பகுதியில் இருந்து ராணுவ அதிகாரிகள் மற்றும் வீரர்கள் உள்ளபட எட்டு பேர் கொண்ட குழு  இரு சக்கர வாகனம் பைக் பயணம் மூலம் புறப்பட்டு சென்றனர்.

இந்த பைக் பயணம் மெட்ராஸ் ரெஜி மெண்டர் சென்டரின் கமெண்டர் கிருஷ்ணரோஸ் தாஸ் கொடி அசைத்து துவங்கி வைத்தார். இவர்கள் மீண்டும் வருகின்ற 24-ஆம் தேதி குன்னூர் மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டர் ராணுவ முகாமுக்கு வந்து அடைவார்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ராணுவ பைக் பயணம்
SOUTH INDIA ARMY OFFICER BIKE RALLY
மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் சென்டர்
SOUTH INDIA ARMY OFFICER BIKE RALLY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தருமபுரியில் கடும் பனிப்பொழிவால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி

தருமபுரியில் பனிப்பொழிவால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி

January 20, 2026 at 12:40 PM IST
நெல்லை குடியிருப்புகளில் ஜாலியாக உலா வரும் கரடிகள்

நெல்லை குடியிருப்புகளில் ஜாலியாக உலா வரும் கரடிகள்

January 20, 2026 at 11:24 AM IST
பள்ளிக்கு தாமதமாக வந்த ஆசிரியர்கள்

தாமதமாக வந்ததால் வெளியே நிறுத்தப்பட்ட ஆசிரியர்கள்

January 19, 2026 at 5:13 PM IST
பொள்ளாச்சியில் ரசிகர்களுடன் படம் பார்த்த நடிகர் ஜீவா

ரசிகர்களுடன் திரைப்படம் பார்த்த நடிகர் ஜீவா

January 19, 2026 at 4:18 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.