பனியில் கருகிய தேயிலை - விவசாயிகள் வேதனை - NILGIRI TEA PLANTS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 19, 2025 at 5:46 PM IST
நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் முக்கிய விவசாயமான தேயிலை செடிகள் பனியின் தாக்கத்தால் பாதிப்படைந்து உள்ளன. இதனால் விவசாயிகள் மிகுந்த நஷ்டம் அடைந்துள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் கடந்த ஒரு வாரமாக உறைபனியின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது. இன்று காலை ஊட்டியில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 0.7 டிகிரி செல்சியஸாக ஆக பதிவாகி இருந்தது. நீலகிரி, உதகை, குன்னூர் போன்ற இடங்கள் வெள்ளை கம்பளம் விரித்தாற்போல் உறைபனி படர்ந்து காணப்பட்டது.
இதனால் தேயிலை செடிகள் பனியின் தாக்கத்தால் கருகின. இது குறித்து சிறு குறு தேயிலை விவசாயியான காளிதாஸ் கூறுகையில், "இந்த ஆண்டு பனிக்காலம் தாமதமாக தொடங்கியுள்ள நிலையில் உறைபனியின் தாக்கம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது. பகலில் வெயில் அடித்தாலும், இரவில் உறைபனி இருப்பதால் பயிர்கள் கருகி விடுகின்றன. தேயிலை கொளுந்துகள் கருகியதால், அதில் இருந்து பச்சை தேயிலை பறிக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டு வருகிறோம். இனி செடிகளை பாதுகாத்து பச்சை தேயிலையை பறிக்க 3 மாதங்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே பனியால் கருகிய பயிர்களுக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் இழப்பீட்டுத் தொகையாக மத்திய அரசு இரண்டு ரூபாயும் மாநில அரசு இரண்டு ரூபாயும் சேர்த்து நான்கு ரூபாய் கிலோவுக்கு வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் முக்கிய விவசாயமான தேயிலை செடிகள் பனியின் தாக்கத்தால் பாதிப்படைந்து உள்ளன. இதனால் விவசாயிகள் மிகுந்த நஷ்டம் அடைந்துள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் கடந்த ஒரு வாரமாக உறைபனியின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது. இன்று காலை ஊட்டியில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 0.7 டிகிரி செல்சியஸாக ஆக பதிவாகி இருந்தது. நீலகிரி, உதகை, குன்னூர் போன்ற இடங்கள் வெள்ளை கம்பளம் விரித்தாற்போல் உறைபனி படர்ந்து காணப்பட்டது.
இதனால் தேயிலை செடிகள் பனியின் தாக்கத்தால் கருகின. இது குறித்து சிறு குறு தேயிலை விவசாயியான காளிதாஸ் கூறுகையில், "இந்த ஆண்டு பனிக்காலம் தாமதமாக தொடங்கியுள்ள நிலையில் உறைபனியின் தாக்கம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது. பகலில் வெயில் அடித்தாலும், இரவில் உறைபனி இருப்பதால் பயிர்கள் கருகி விடுகின்றன. தேயிலை கொளுந்துகள் கருகியதால், அதில் இருந்து பச்சை தேயிலை பறிக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டு வருகிறோம். இனி செடிகளை பாதுகாத்து பச்சை தேயிலையை பறிக்க 3 மாதங்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே பனியால் கருகிய பயிர்களுக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் இழப்பீட்டுத் தொகையாக மத்திய அரசு இரண்டு ரூபாயும் மாநில அரசு இரண்டு ரூபாயும் சேர்த்து நான்கு ரூபாய் கிலோவுக்கு வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.