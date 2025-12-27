ETV Bharat / Videos

பேருந்தை வழிமறித்த யானை: வீடியோ வைரல் - ELEPHANT BLOCKING A BUS IN GUDALUR

பேருந்தை வழிமறித்த யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 27, 2025 at 11:18 AM IST

1 Min Read
நீலகிரி: கூடலூரில் பேருந்தை வழி மறித்த யானையின் வீடியோ காட்சி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.  

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் நெலாக்கோட்டை பகுதியை சுற்றி அடர்ந்த வனப்பகுதிகள் உள்ளன. தொடர் மழை காரணமாக வனப்பகுதி பசுமையாக காணப்படுவதால், காட்டு யானைகள் தங்கள் குட்டிகளுடன் மேய்ச்சலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்த சமயங்களில், அங்கு வரும் வாகனங்களை யானைகள் வழிமறிப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்து உள்ளனர். 

இந்நிலையில், நேற்று நெலாக்கோட்டை பகுதியில் இருந்து கூடலூர் சென்ற அரசு பேருந்தை யானை ஒன்று விரட்டிச் சென்று வழிமறித்தது. பின்னர், பேருந்தின் இடது புறம் உள்ள கண்ணாடிகளை உடைத்தும் சேதப்படுத்தியது. பேருந்து ஓட்டுனர் சாமர்த்தியமாக பேருந்தை மிதமான வேகத்தில் இயக்கியதால் அங்கிருந்து காட்டு யானை விலகிச் சென்றது.

இந்த சம்பவத்தின் வீடியோவை பேருந்தில் பயணித்த பயணிகள் தங்கள் செல்போனில் வீடியோ பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளனர். யானைகள் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில்  தற்போது வனத்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், இப்பகுதியில் சுற்றித் திரியும் காட்டு யானைகளை வனப்பகுதிக்குள் விரட்டுவதற்கான நடவடிக்கையிலும் அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

ELEPHANT BLOCKING A BUS IN GUDALUR
ELEPHANT ROAMING IN GUDALUR
பேருந்தை வழிமறித்த காட்டு யானை
கூடலூரில் யானைகள் நடமாட்டம்
ELEPHANT BLOCKING A BUS IN GUDALUR

