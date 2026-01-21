ETV Bharat / Videos

சாலையில் கம்பீரமாக நடந்து சென்ற புலி - TIGER WALK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
கம்பீரமாக சாலையை கடந்த புலி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 21, 2026 at 7:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

உதகை: மாயார் பகுதியில் புலி ஒன்று சாலையை கடந்து சென்ற காட்சி வைரலாகி வருகிறது

நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட மாயார், சிங்காரா, மசினகுடி, வாழைத்தோட்டம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலையோரங்களில் புலிகளின் நடமாட்டம் அண்மையில் அதிகரித்து வருகிறது.

மேலும் இந்த பகுதியில், புள்ளிமான்கள், மயில்கள், யானைகள், காட்டுப்பன்றிகள், காட்டெருமைகள் உள்ளிட்டவையும் அதிக அளவில் நடமாடுகின்றன. இந்த நிலையில், முதுமலை புலிகள் காப்பகம் செல்லும் மசினகுடியில் இருந்து மாயார் செல்லும் சாலையில் இன்று கம்பீரமாக புலி ஒன்று சாலையை கடந்து சென்றது. 

இதனை அந்த வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டி ஒருவர் செல்போனில் வீடியோ பதிவு அதனை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார். தற்போது அந்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட வனப்பகுதி சாலைகளில் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் கவனமுடன் செல்லுமாறு வனத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். மேலும், வன விலங்குகளை எவ்வித தொந்தரவும் செய்யக் கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். மயில்கள், மான்கள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அருகே சென்று செல்ஃபி எடுப்பது போன்ற விஷம செயல்களில் ஈடுபடுபவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

உதகை: மாயார் பகுதியில் புலி ஒன்று சாலையை கடந்து சென்ற காட்சி வைரலாகி வருகிறது

நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட மாயார், சிங்காரா, மசினகுடி, வாழைத்தோட்டம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலையோரங்களில் புலிகளின் நடமாட்டம் அண்மையில் அதிகரித்து வருகிறது.

மேலும் இந்த பகுதியில், புள்ளிமான்கள், மயில்கள், யானைகள், காட்டுப்பன்றிகள், காட்டெருமைகள் உள்ளிட்டவையும் அதிக அளவில் நடமாடுகின்றன. இந்த நிலையில், முதுமலை புலிகள் காப்பகம் செல்லும் மசினகுடியில் இருந்து மாயார் செல்லும் சாலையில் இன்று கம்பீரமாக புலி ஒன்று சாலையை கடந்து சென்றது. 

இதனை அந்த வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டி ஒருவர் செல்போனில் வீடியோ பதிவு அதனை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார். தற்போது அந்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட வனப்பகுதி சாலைகளில் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் கவனமுடன் செல்லுமாறு வனத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். மேலும், வன விலங்குகளை எவ்வித தொந்தரவும் செய்யக் கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். மயில்கள், மான்கள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அருகே சென்று செல்ஃபி எடுப்பது போன்ற விஷம செயல்களில் ஈடுபடுபவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TIGER
OOTY
TIGER WALK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பெருங்குளம் பகுதியில் படையெடுக்கும் இளஞ்சிவப்பு மைனாக்கள்

படையெடுத்து வரும் இளஞ்சிவப்பு மைனாக்கள்

January 21, 2026 at 5:38 PM IST
திருச்செந்தூர் அருகில் உள்ள ஸ்ரீ மந்திர மூர்த்தி கோயிலுக்கு வருகை தந்த நடிகர் ஆனந்த் பாபு

ஸ்ரீமந்திர மூர்த்தி கோயிலுக்கு வந்த நடிகர் ஆனந்த் பாபு

January 21, 2026 at 5:15 PM IST
கொடைக்கானலில் மீண்டும் தொடங்கிய உறைபனி

கொடைக்கானலில் மீண்டும் தொடங்கிய உறைபனி

January 21, 2026 at 1:52 PM IST
கஞ்சா செடி வளர்ந்திருந்த பகுதியில் போலீசார் விசாரித்த காட்சி

கொலை நடந்த ஒண்டிக்குப்பம் பகுதியில் கஞ்சா செடி... எடுத்துச் சென்ற போலீசார்!

January 20, 2026 at 8:26 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.