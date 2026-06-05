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இரண்டு மாணவர்கள் மட்டுமே படிக்கும் அரசுப் பள்ளி - GOVT SCHOOL WITH STUDENTS

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மாணவர் சேர்க்கையே இல்லாத அரசு பள்ளி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 8:46 PM IST

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​ராமநாதபுரம்: திருவாடானை அருகே ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் இரண்டு மாணவர்கள் மட்டுமே படிக்கும் அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளது. 

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை அருகே உள்ள கருப்பூர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கப்படுகிறது. இப்பள்ளியில் நடப்பு கல்வியாண்டில் புதிததாக மாணவர்கள் யாரும் சேர்க்கை பெறவில்லை என கூறப்படுகிறது.  

இந்நிலையில், தற்போது 3ஆம் வகுப்பில் ஒரே ஒரு மாணவி மட்டுமே பள்ளிக்கு வருகை தந்து படித்து வருகிறார். இதுகுறித்து விசாரித்தபோது, இப்பள்ளியில் மற்றொரு மாணவரும் படித்து வருவதாகவும் மொத்தமாக இரண்டு மாணவர்கள் மட்டுமே இங்கு பயில்கிறார்கள் என்று தெரிய வருகிறது.

இங்கு பயிலும் மாணவர்களுக்கு தேவையான காலை மற்றும் மதிய உணவு அருகில் உள்ள படப்பை அரசுப் பள்ளியில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்களுக்கு தேவையான இதர அனைத்து வசதிகளும் அப்பள்ளியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. புதிய இருக்கைகள், பலகை உள்ளிட்டவை வகுப்பறைகளில் உள்ளன. ஐந்தாம் வகுப்பு வரை இப்பள்ளியில் வழங்கப்படும் நிலையிலும், போதிய மாணவர்கள் சேர்க்கை பெறாதது அப்பகுதியில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

​ராமநாதபுரம்: திருவாடானை அருகே ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் இரண்டு மாணவர்கள் மட்டுமே படிக்கும் அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளது. 

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை அருகே உள்ள கருப்பூர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கப்படுகிறது. இப்பள்ளியில் நடப்பு கல்வியாண்டில் புதிததாக மாணவர்கள் யாரும் சேர்க்கை பெறவில்லை என கூறப்படுகிறது.  

இந்நிலையில், தற்போது 3ஆம் வகுப்பில் ஒரே ஒரு மாணவி மட்டுமே பள்ளிக்கு வருகை தந்து படித்து வருகிறார். இதுகுறித்து விசாரித்தபோது, இப்பள்ளியில் மற்றொரு மாணவரும் படித்து வருவதாகவும் மொத்தமாக இரண்டு மாணவர்கள் மட்டுமே இங்கு பயில்கிறார்கள் என்று தெரிய வருகிறது.

இங்கு பயிலும் மாணவர்களுக்கு தேவையான காலை மற்றும் மதிய உணவு அருகில் உள்ள படப்பை அரசுப் பள்ளியில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்களுக்கு தேவையான இதர அனைத்து வசதிகளும் அப்பள்ளியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. புதிய இருக்கைகள், பலகை உள்ளிட்டவை வகுப்பறைகளில் உள்ளன. ஐந்தாம் வகுப்பு வரை இப்பள்ளியில் வழங்கப்படும் நிலையிலும், போதிய மாணவர்கள் சேர்க்கை பெறாதது அப்பகுதியில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

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TAGGED:

TN GOVERNMENT SCHOOL
GOVT SCHOOL STUDENTS
ஒரு மாணவி படிக்கும் பள்ளி
மாணவர் சேர்க்கை இல்லாத பள்ளி
GOVT SCHOOL WITH STUDENTS

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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