வைப்புத் தொகையை சில்லறையாக கொடுத்த வேட்பாளர் - TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

வைப்புத் தொகையை சில்லறையாக கொடுத்த வேட்பாளர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 30, 2026 at 5:58 PM IST

அரியலூர் : அரியலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் நாடாளும் மக்கள் கட்சி வேட்பாளர் தங்க. சண்முகசுந்தரம் பச்சை துண்டில் வைப்புத் தொகையை சில்லறை காசுகளாக கொண்டு வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். 

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று (மார்ச் 30) தொடங்கியது. அந்த வகையில், அரியலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்புமனுவுடன் நாடாளும் மக்கள் கட்சி வேட்பாளர் தங்க. சண்முகசுந்தரம் வருகைத் தந்தார். 

அப்போது அவர் வேட்புமனுவுடன் வழங்க வேண்டிய வைப்புத் தொகை ரூ.10 ஆயிரத்தை, ஒரு ரூபாய், இரண்டு ரூபாய், ஐந்து ரூபாய், பத்து ரூபாய் நாணயங்களாகவும், பத்து ரூபாய், இருபது ரூபாய் நோட்டுகளாகவும் பச்சை தூண்டில் கட்டி எடுத்து வந்தார். 

வேட்புமனுவை அரியலூர் கோட்டாட்சியரும், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலருமான த.பிரேமியிடம் சமர்பித்ததுடன், சில்லறையாக கொண்டு வந்த தொகையையும் வழங்கினார். 

அலுவலகத்தில் இருந்த சக அதிகாரிகள் வைப்பு தொகையை எண்ணி முடித்து சரியாக இருப்பதாக தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் தெரிவித்தனர். இதன் பின்னர் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட அத்தாட்சி கடிதங்களை பெற்றுக் கொண்டு சென்றார். சில்லறை காசுகளை எண்ணி முடிக்க அரை மணி நேரமானதால், வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வந்திருந்த நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் புகழேந்தி சிறிது நேரம் காத்திருந்தார்.

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

த.மா.கா வேட்பாளருக்கு கிளாஸ் எடுத்த அதிமுக முன்னாள் எம்.பி

வணக்கம் வைப்பது எப்படி?

March 28, 2026 at 4:17 PM IST
ஆழ்கடலில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய காட்சி

ஆழ்கடலில் தேர்தல் விழிப்புணர்வு

March 28, 2026 at 1:34 PM IST
கும்பகோணத்தில் அதிமுகவினர் ஒட்டிய போஸ்டரால் பரபரப்பு

’கும்பகோணத்தை இலை ஆள வேண்டும்’ - போஸ்டரால் பரபரப்பு

March 27, 2026 at 11:02 PM IST
200 லிட்டர் தண்ணீர் தொட்டியில் டீசல் நிரப்பிய நபர்

தண்ணீர் தொட்டியில் டீசல் - வீடியோ வைரல்

March 27, 2026 at 8:51 PM IST

