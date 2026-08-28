ETV Bharat / Videos

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நேரலை வீடியோ: துறைகள் மீதான மானிய கோரிக்கை விவாதம்

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
பிரதிநிதித்துவப் படம் (Tamil Nadu Assembly via ETV Bharat)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 9:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காலை 9.30 மணிக்கு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தலைமையில் சட்டப்பேரவை கூட்டம் தொடங்குகிறது. இன்றைய அமர்வில், 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதமும், வாக்கெடுப்பும் நடைபெறுகிறது. நேற்று நடைபெற்ற விவாதங்களின் தொடர்ச்சியாக, சமூகநீதித்துறை, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை ஆகிய துறைகளின் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்கள் பதிலளிக்க உள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் பி. ராஜ்குமார் கொண்டு வருகிறார். மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம், அமைச்சர்களின் பதில்கள் மற்றும் வாக்கெடுப்பு என இன்றைய சட்டப்பேரவை அமர்வு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. நேற்றைய தினம் முக்கியமாக நேபாளம் வெள்ளப்பெருக்கு குறித்து கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டது. பெரு வெள்ளத்தில் சிக்கித்தவிக்கும் மக்களை உடனடியாக மீட்க துரித நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் கோரிக்கை வைத்தன. அதற்கு பதிலளித்து பேசிய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இந்த சூழலில் 103 தமிழர்கள் நேபாளத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டிருப்பது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக கூறினார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காலை 9.30 மணிக்கு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தலைமையில் சட்டப்பேரவை கூட்டம் தொடங்குகிறது. இன்றைய அமர்வில், 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதமும், வாக்கெடுப்பும் நடைபெறுகிறது. நேற்று நடைபெற்ற விவாதங்களின் தொடர்ச்சியாக, சமூகநீதித்துறை, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை ஆகிய துறைகளின் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்கள் பதிலளிக்க உள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் பி. ராஜ்குமார் கொண்டு வருகிறார். மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம், அமைச்சர்களின் பதில்கள் மற்றும் வாக்கெடுப்பு என இன்றைய சட்டப்பேரவை அமர்வு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. நேற்றைய தினம் முக்கியமாக நேபாளம் வெள்ளப்பெருக்கு குறித்து கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டது. பெரு வெள்ளத்தில் சிக்கித்தவிக்கும் மக்களை உடனடியாக மீட்க துரித நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் கோரிக்கை வைத்தன. அதற்கு பதிலளித்து பேசிய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இந்த சூழலில் 103 தமிழர்கள் நேபாளத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டிருப்பது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக கூறினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TN ASSEMBLY
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நேரலை
CM VIJAY
SPEAKER JCD PRABHAKAR
TN ASSEMBLY LIVE VIDEO

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

கோப்புப் படம்

வீடியோ: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை மானிய கோரிக்கை விவாதம் மற்றும் கேள்வி நேரம்

August 27, 2026 at 9:33 AM IST
கோப்புப்படம்

மானியக் கோரிக்கை 7-ஆம் நாள்: இயற்கை வளங்கள், தொழில், வர்த்தகம், டிஜிட்டல் சேவைகள் துறைகள் மீது விவாதம்

August 25, 2026 at 9:33 AM IST
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை - கோப்புப் படம்

மானிய கோரிக்கை 6-ஆம் நாள்: கல்வி, நகராட்சி நிர்வாகம், தமிழ் வளர்ச்சி போன்ற துறைகள் மீது விவாதம்

August 24, 2026 at 9:30 AM IST
பிரதிநிதித்துவப் படம்

சட்டப்பேரவை நேரலை வீடியோ - மானிய கோரிக்கை மீதான 5-ஆம் நாள் விவாதம்

August 21, 2026 at 9:40 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.