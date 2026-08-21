ETV Bharat / Videos

சட்டப்பேரவை நேரலை வீடியோ - மானிய கோரிக்கை மீதான 5-ஆம் நாள் விவாதம் - தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நேரலை

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
பிரதிநிதித்துவப் படம் (Tamil Nadu Assembly via ETV Bharat)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 9:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதமானது திங்கட்கிழமை முதல் நடைபெற்று வருகிறது. 5-ஆம் நாளான இன்று சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறை மீதான மானியக் கோரிக்கையை முதலமைச்சர் விஜய் கோருகிறார். அடுத்து நீதி நிர்வாகம், எரிசக்தி, சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்த பணிகள், சட்டத்துறைகள்மீதான மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் கோருகிறார். அவரைத் தொடர்ந்து, இந்து சமய அறநிலையத் துறை மீதான மானியக் கோரிக்கையை வாசிக்கிறார் அமைச்சர் எஸ். ரமேஷ். 

மானியக் கோரிக்கை விவாதத்தின் முதல் நான்கு நாட்களில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, நெடுஞ்சாலைகள், விளையாட்டு மேம்பாடு, பொதுப்பணி, மனிதவள மேம்பாடு துறைகள், நீர்வளத் துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, சுற்றுலா - கலை மற்றும் பண்பாடு துறை, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, கூட்டுறவு துறை ஆகிய துறைகளின் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்றன.

இந்நிலையில் ஐந்தாம் நாளாக இன்றும் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் தொடர்கிறது. காலை 9.30 மணிக்கு சட்டப்பேரவை தொடங்கிய நடைபெற்று வருகிறது.  

ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரானது செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இக்கூட்டத்தில் 2026-27ஆம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல், தமிழக அரசின் தனித் தீர்மானங்கள், மாவட்டம் மற்றும் தொகுதி வாரியான பிரச்சினைகள், மானியக் கோரிக்கைகள் உள்ளிட்ட பலவற்றை குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதமானது திங்கட்கிழமை முதல் நடைபெற்று வருகிறது. 5-ஆம் நாளான இன்று சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறை மீதான மானியக் கோரிக்கையை முதலமைச்சர் விஜய் கோருகிறார். அடுத்து நீதி நிர்வாகம், எரிசக்தி, சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்த பணிகள், சட்டத்துறைகள்மீதான மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் கோருகிறார். அவரைத் தொடர்ந்து, இந்து சமய அறநிலையத் துறை மீதான மானியக் கோரிக்கையை வாசிக்கிறார் அமைச்சர் எஸ். ரமேஷ். 

மானியக் கோரிக்கை விவாதத்தின் முதல் நான்கு நாட்களில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, நெடுஞ்சாலைகள், விளையாட்டு மேம்பாடு, பொதுப்பணி, மனிதவள மேம்பாடு துறைகள், நீர்வளத் துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, சுற்றுலா - கலை மற்றும் பண்பாடு துறை, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, கூட்டுறவு துறை ஆகிய துறைகளின் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்றன.

இந்நிலையில் ஐந்தாம் நாளாக இன்றும் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் தொடர்கிறது. காலை 9.30 மணிக்கு சட்டப்பேரவை தொடங்கிய நடைபெற்று வருகிறது.  

ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரானது செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இக்கூட்டத்தில் 2026-27ஆம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல், தமிழக அரசின் தனித் தீர்மானங்கள், மாவட்டம் மற்றும் தொகுதி வாரியான பிரச்சினைகள், மானியக் கோரிக்கைகள் உள்ளிட்ட பலவற்றை குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

TN ASSEMBLY
CM VIJAY
JCD PRABHAKAR
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நேரலை
TAMIL NADU ASSEMBLY LIVE

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

கோப்புப் படம்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நேரலை: உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, கூட்டுறவுத்துறை - மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் 4ஆம் நாள்

August 20, 2026 at 9:33 AM IST
கோப்புப்படம்

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்: மானியக் கோரிக்கை மீதான 3ஆம் நாள் விவாதம்

August 19, 2026 at 9:34 AM IST
கோப்புப்படம் - தமிழக சட்டப்பேரவை

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்: மானியக்கோரிக்கை மீதான 2ஆம் நாள் விவாதம்

August 18, 2026 at 9:32 AM IST
கோப்புப்படம்

4 நாட்கள் விடுமுறைக்கு பின் தொடங்கியது சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்

August 17, 2026 at 9:30 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.