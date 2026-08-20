தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நேரலை: நீர்வளம்; ஊரக வளர்ச்சி; சுற்றுலாத்துறை - மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் 4ஆம் நாள் - TN ASSEMBLY LIVE STREAMING
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 20, 2026 at 9:33 AM IST
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க அரசு பொறுப்பேற்று, அதன் முதல் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் அந்த நாளன்றே 2026-27ஆம் நிதியாண்டிற்கான பொது பட்ஜெட்டும், அடுத்த நாள் வேளாண்மை பட்ஜெட்டும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் 7, 10, 11 ஆகிய நாட்களில் பட்ஜெட் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்றன. இதனைத் தொடர்ந்து துறை ரீதியில் மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த திங்கட்கிழமை முதல் தொடங்கிய மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் இன்றுடன் 4-ஆவது நாளாக தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. அந்த வகையில், இன்று நீர்வளத்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, சுற்றுலாத்துறை ஆகிய துறைகளின் மீது விவாதம் நடைபெறுகிறது. எதிர்க்கட்சிகள் சில பிரச்சினைகளை முன்வைத்து கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவர திட்டமிட்டுள்ளனர். அமித் ஷா தலைமையிலான தென் மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பதால், அவர் இன்று பேரவை நிகழ்வில் கலந்துகொள்வாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க அரசு பொறுப்பேற்று, அதன் முதல் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் அந்த நாளன்றே 2026-27ஆம் நிதியாண்டிற்கான பொது பட்ஜெட்டும், அடுத்த நாள் வேளாண்மை பட்ஜெட்டும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் 7, 10, 11 ஆகிய நாட்களில் பட்ஜெட் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்றன. இதனைத் தொடர்ந்து துறை ரீதியில் மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த திங்கட்கிழமை முதல் தொடங்கிய மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் இன்றுடன் 4-ஆவது நாளாக தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. அந்த வகையில், இன்று நீர்வளத்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, சுற்றுலாத்துறை ஆகிய துறைகளின் மீது விவாதம் நடைபெறுகிறது. எதிர்க்கட்சிகள் சில பிரச்சினைகளை முன்வைத்து கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவர திட்டமிட்டுள்ளனர். அமித் ஷா தலைமையிலான தென் மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாட்டில் தமிழ்நாடு முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பதால், அவர் இன்று பேரவை நிகழ்வில் கலந்துகொள்வாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.