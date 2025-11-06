ETV Bharat / Videos

திருப்பத்தூரில் நீடிக்கும் தொடர் மழை! - THIRUPATHUR RAIN SCHOOLS HOLIDAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 2:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் மற்றும் வாணியம்பாடி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காலை முதல் வெளுத்து வாங்கும் கனமழையால் மாவட்ட ஆட்சியர் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவித்துள்ளார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளான, விண்ணமங்கலம், மின்னூர், சான்றோர்குப்பம், ஆலாங்குப்பம், பெரியாங்குப்பம், உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராம பகுதிகளில் நேற்று மாலை முதல் இன்று காலை வரை தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், பணிக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் மிகுந்த அவதி அடைந்தனர்.

மேலும், மின்னூர் பகுதியில் உள்ள சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால் அனைத்து வாகனங்களும் சர்வீஸ் சாலையில் செல்லும் நிலையில், தற்போது பெய்து வரும் தொடர் கனமழையின் காரணமாக சர்வீஸ் சாலையில் மழைநீர் குளம் போல் தேங்கி நிற்பதால், வாகன ஓட்டிகள் மழைநீரில் ஊர்ந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மேலும், தொடர் மழையால் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் ஆட்சியர் சிவசௌந்தரவல்லி விடுமுறை அறிவித்துள்ளார். இந்த தொடர் மழையால் ஜலகாம்பாறை நீர்வீழ்ச்சியில் வெள்ளம் ஆர்பரித்து கொட்டுவதால், நீர்வீழ்ச்சியில் குளிக்க வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர்.

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் மற்றும் வாணியம்பாடி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காலை முதல் வெளுத்து வாங்கும் கனமழையால் மாவட்ட ஆட்சியர் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவித்துள்ளார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளான, விண்ணமங்கலம், மின்னூர், சான்றோர்குப்பம், ஆலாங்குப்பம், பெரியாங்குப்பம், உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராம பகுதிகளில் நேற்று மாலை முதல் இன்று காலை வரை தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், பணிக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் மிகுந்த அவதி அடைந்தனர்.

மேலும், மின்னூர் பகுதியில் உள்ள சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால் அனைத்து வாகனங்களும் சர்வீஸ் சாலையில் செல்லும் நிலையில், தற்போது பெய்து வரும் தொடர் கனமழையின் காரணமாக சர்வீஸ் சாலையில் மழைநீர் குளம் போல் தேங்கி நிற்பதால், வாகன ஓட்டிகள் மழைநீரில் ஊர்ந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மேலும், தொடர் மழையால் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் ஆட்சியர் சிவசௌந்தரவல்லி விடுமுறை அறிவித்துள்ளார். இந்த தொடர் மழையால் ஜலகாம்பாறை நீர்வீழ்ச்சியில் வெள்ளம் ஆர்பரித்து கொட்டுவதால், நீர்வீழ்ச்சியில் குளிக்க வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

திருப்பத்தூரில் தொடர்மழை
THIRUPATHUR RAIN
TIRUPATTUR COLLECTOR
திருப்பத்தூர் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
THIRUPATHUR RAIN SCHOOLS HOLIDAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தும்பிக்கை இல்லாத குட்டிக்குயானைக்கு உணவு ஊட்டிய தாய் யானை

தும்பிக்கை இல்லாத குட்டிக்கு ஆசையாக உணவு ஊட்டிய தாய் யானை!

November 6, 2025 at 2:17 PM IST
புலவிச்சாறு அருவி

“மூங்கில் காடுகளே!” பிரமிக்க வைக்கும் புலவிச்சாறு அருவியின் ட்ரோன் காட்சிகள்!

November 6, 2025 at 10:10 AM IST
விசாரணைக்காக மருத்துவமனைக்கு வருகை தந்த நீதிபதி

கோவை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: சுட்டு பிடிக்கப்பட்ட மூவரிடம் நீதிபதி அதிரடி விசாரணை!

November 6, 2025 at 8:59 AM IST
தேனியில் இரட்டை மாட்டுவண்டி பந்தையம்

இரட்டை மாட்டு வண்டி பந்தயம்! சீறிப்பாய்ந்த காளைகளை வியந்து பார்த்த பொதுமக்கள்!

November 5, 2025 at 4:24 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.