ETV Bharat / Videos

பேரிஜம் ஏரி பகுதியில் உலா வந்த புலி குட்டிகள் - BERIJAM LAKE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
பேரிஜம் ஏரி பகுதியில் உலா வந்த புலி குட்டிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 16, 2026 at 11:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கொடைக்கானல்: பேரிஜம் ஏரிப் பகுதியில் உலா வந்த புலி குட்டிகளை சுற்றுலா பயணிகள் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தனர். இதனால் பேரிஜம் ஏரிப் பகுதிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல வனத்துறை தடை விதித்துள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மதிகாட்டன் சோலை வியூ, தொப்பி தூக்கி பாறை, பேரிஜம் ஏரி போன்ற பகுதிகளுக்கு குறைந்த அளவே சுற்றுலா பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அரிதாக காணப்படும் கரும் மத்தி, காட்டு யானை, மான், கேளையாடு, கருஞ்சிறுத்தை, புலிகள் ஆகியவற்றின் நடமாட்டம் உள்ள பகுதி இதுவாகும். 

இந்த நிலையில் நேற்று சுற்றுலா பயணிகள் பேரிஜம் ஏரிக்கு சென்றுள்ளனர். அப்போது மதி கெட்டான் சோலை அருகே 4 புலிக் குட்டிகள் சாலையில் விளையாடியதைப் பார்த்து சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். பின்னர் அவர்கள் இதனை வீடியோவாக எடுத்துள்ளனர். தொடர்ந்து தங்களது சமூக வலைதளத்திலும் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர்.

தற்போது புலிகள் நடமாட்டம் பேரிஜம் ஏரிப் பகுதியில் காணப்படுவதால், அங்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்வதற்கு இன்று முதல் அனுமதி இல்லை வனத்துறை அறிவித்துள்ளது. மறு அறிவிப்பு வரும் வரை இந்த உத்தரவு அமலில் இருக்கும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

கொடைக்கானல்: பேரிஜம் ஏரிப் பகுதியில் உலா வந்த புலி குட்டிகளை சுற்றுலா பயணிகள் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தனர். இதனால் பேரிஜம் ஏரிப் பகுதிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல வனத்துறை தடை விதித்துள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மதிகாட்டன் சோலை வியூ, தொப்பி தூக்கி பாறை, பேரிஜம் ஏரி போன்ற பகுதிகளுக்கு குறைந்த அளவே சுற்றுலா பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அரிதாக காணப்படும் கரும் மத்தி, காட்டு யானை, மான், கேளையாடு, கருஞ்சிறுத்தை, புலிகள் ஆகியவற்றின் நடமாட்டம் உள்ள பகுதி இதுவாகும். 

இந்த நிலையில் நேற்று சுற்றுலா பயணிகள் பேரிஜம் ஏரிக்கு சென்றுள்ளனர். அப்போது மதி கெட்டான் சோலை அருகே 4 புலிக் குட்டிகள் சாலையில் விளையாடியதைப் பார்த்து சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். பின்னர் அவர்கள் இதனை வீடியோவாக எடுத்துள்ளனர். தொடர்ந்து தங்களது சமூக வலைதளத்திலும் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர்.

தற்போது புலிகள் நடமாட்டம் பேரிஜம் ஏரிப் பகுதியில் காணப்படுவதால், அங்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்வதற்கு இன்று முதல் அனுமதி இல்லை வனத்துறை அறிவித்துள்ளது. மறு அறிவிப்பு வரும் வரை இந்த உத்தரவு அமலில் இருக்கும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TIGER CUBS
பேரிஜம் ஏரி
புலிக்குட்டிகள்
BERIJAM LAKE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

மனைவியின் உயிரை காக்க ‘முதல்வர் விஜய்’ உதவியை நாடும் நடிகர் முத்துக்காளை

மனைவியின் உயிரை காக்க ‘முதல்வர் விஜய்’ உதவியை நாடும் நடிகர் முத்துக்காளை

May 16, 2026 at 11:00 AM IST
வானை முட்டும் அளவிற்கு உயர்ந்த கரும்புகை

சென்னையில் பிரபல ஐடி நிறுவனத்தில் பயங்கர தீ விபத்து

May 15, 2026 at 5:26 PM IST
பொள்ளாச்சி டாப்ஸ்லிபில் யானை கூட்டங்கள் நடமாடும் வீடியோ வைரல்

சாலையில் ஒய்யாரமாக சென்ற யானை கூட்டம்

May 14, 2026 at 2:53 PM IST
தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சிறுமிகள் சினிமா பாடல்களுக்கு நடனமாடியதால் சர்ச்சை

தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சினிமா பாடல்களுக்கு நடனமாடி ரீல்ஸ் எடுத்த சிறுமிகள் - வெடித்த சர்ச்சை

May 14, 2026 at 1:40 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.