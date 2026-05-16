பேரிஜம் ஏரி பகுதியில் உலா வந்த புலி குட்டிகள் - BERIJAM LAKE
Published : May 16, 2026 at 11:00 AM IST
கொடைக்கானல்: பேரிஜம் ஏரிப் பகுதியில் உலா வந்த புலி குட்டிகளை சுற்றுலா பயணிகள் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தனர். இதனால் பேரிஜம் ஏரிப் பகுதிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல வனத்துறை தடை விதித்துள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மதிகாட்டன் சோலை வியூ, தொப்பி தூக்கி பாறை, பேரிஜம் ஏரி போன்ற பகுதிகளுக்கு குறைந்த அளவே சுற்றுலா பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அரிதாக காணப்படும் கரும் மத்தி, காட்டு யானை, மான், கேளையாடு, கருஞ்சிறுத்தை, புலிகள் ஆகியவற்றின் நடமாட்டம் உள்ள பகுதி இதுவாகும்.
இந்த நிலையில் நேற்று சுற்றுலா பயணிகள் பேரிஜம் ஏரிக்கு சென்றுள்ளனர். அப்போது மதி கெட்டான் சோலை அருகே 4 புலிக் குட்டிகள் சாலையில் விளையாடியதைப் பார்த்து சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். பின்னர் அவர்கள் இதனை வீடியோவாக எடுத்துள்ளனர். தொடர்ந்து தங்களது சமூக வலைதளத்திலும் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர்.
தற்போது புலிகள் நடமாட்டம் பேரிஜம் ஏரிப் பகுதியில் காணப்படுவதால், அங்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்வதற்கு இன்று முதல் அனுமதி இல்லை வனத்துறை அறிவித்துள்ளது. மறு அறிவிப்பு வரும் வரை இந்த உத்தரவு அமலில் இருக்கும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
