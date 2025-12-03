ETV Bharat / Videos

Live: திருவண்ணாமலை மகா தீபம் - அக்னி பிழம்பாய் காட்சியளிக்கும் அண்ணாமலையார்! கொட்டும் மழையிலும் குவிந்த பக்தர்கள்! - THIRUVANNAMALAI MAHA DEEPAM

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 3, 2025 at 4:33 PM IST

திருவண்ணாமலை: கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவை முன்னிட்டு அண்ணாமலையார் கோயில் மலை உச்சியில் இன்னும் சில மணி துளிகளில் மகாதீபம் ஏற்றப்படவுள்ளது.

திருவண்ணாமலை அண்ணாமலைாயார் கோயிலில் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா கடந்த 24ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடந்து வருகிறது. அதையொட்டி, அண்ணாமலையார் கோயிலில் வண்ண விளக்குகள், மலர் அலங்காரங்களால் கயிலாயம் போல காட்சியளிக்கிறது. மகா தீபத்திருவிழாவை தரிசிக்க நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலையில் குவிந்துள்ளனர். இந்நிலையில், கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான மகாதீப பெருவிழா இன்று கோலாகலமாக நடைபெறவுள்ளது.

முன்னதாக, மகா தீப கொப்பரையானது இன்று அதிகாலை 5 மணிக்கு அண்ணாமலையார் கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு, மலை உச்சிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. தொடர்ந்து சுமார் 4,500 கிலோ நெய், தீபம் ஏற்றுவதற்காக 1,500 மீட்டர் துணி திரி உள்ளிட்டவை மலை உச்சிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. தற்போது மகாதீபம் ஏற்றுவதற்கான இறுதி வேலைகளை நடைபெற்றுள்ள வரும் நிலையில், மாலை 6 மணிக்கு சுமார் 2600 அடி உயர மலை மீது பக்தர்களின் சரண கோஷத்துக்கு இடையே மகாதீபம் ஏற்றப்படும்.

அதைத்தொடர்ந்து, மலை உச்சியில் நிலை நிறுத்தப்பட்டவுள்ள மகாதீப கொப்பரைக்கு பாரம்பரிய வழக்கப்படி, சிறப்பு வழிபாடுகள் செய்யப்படும். இதனிடையே, மண் சரிவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக வல்லுநர் குழு அளித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில், தீபத்திருவிழாவின் போது, மலையேற பக்தர்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தீபத்திருவிழாவை தரிசிக்க இந்த ஆண்டு சுமார் 40 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதையொட்டி, வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ராகார்க் தலைமையில், 5 டிஐஜிக்கள், 32 எஸ்பிக்கள் உள்பட 15 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுகின்றனர்.

