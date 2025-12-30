ETV Bharat / Videos

அண்ணாமலையார் கோயிலில் வைகுண்ட வாசல் திறப்பு - THIRUVANNAMALAI ANNAMALIYAAR KOVIL

அண்ணாமலையார் கோயிலில் வைகுண்ட வாசல் திறப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 30, 2025 at 12:40 PM IST

திருவண்ணாமலை: வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் இன்று அதிகாலை 4:30 மணி அளவில் வைகுண்ட வாசல் திறக்கப்பட்டு வேணுகோபால சுவாமி பெருமாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.

திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று வைகுண்ட வாசல் திறக்கப்படும். தமிழகத்திலேயே முக்கிய சிவ தலமாக விளங்கும் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் இன்று அதிகாலை நடை திறக்கப்பட்டது. மேலும், ஐந்தாம் பிரகாரத்தில் எழுந்தருளியுள்ள வேணுகோபால சுவாமிக்கு சிறப்பாக அலங்காரம் மற்றும் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. அதில் வெள்ளி கவசத்தில் வேணுகோபாலசுவாமி காட்சியளித்தார்.

பின்னர், தீபா ஆராதனைகள் நடைபெற்று அதிகாலை 4:30 மணி அளவில் வைகுண்ட வாசல் திறக்கப்பட்டது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று வைகுண்ட வாசல் வழியாக வெளியே வந்தனர். குறிப்பாக இந்தியாவிலேயே சிவ ஸ்தலங்களில் வைகுண்ட வாசல் திறப்பு திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் மட்டுமே நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதனைத் தொடர்ந்து ஏகாதசியை முன்னிட்டு கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

TAGGED:

VAIKUNDAVASAL THIRAPPU
THIRUVANNAMALAI ANNAMALIYAAR KOVIL
திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில்
வைகுண்ட வாசல் திறப்பு
THIRUVANNAMALAI ANNAMALIYAAR KOVIL

ABOUT THE AUTHOR

ETV Bharat Tamil Nadu Team

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

