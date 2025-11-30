தியாகராஜ சுவாமிகளின் 179-வது ஆராதனை விழா; திருவையாறில் கோலாகலம் - THYAGARAJA SWAMY WORSHIP FESTIVAL
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 30, 2025 at 5:40 PM IST
தஞ்சாவூர்: தியாகராஜ சுவாமிகளின் 179-வது ஆராதனை விழாவினை முன்னிட்டு, பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது.
தியாகராஜ சுவாமிகளின் 179-வது ஆராதனை விழா வரும் 2026 ஜனவரி மாதம் 3ஆம் தேதி தொடங்கி 7ஆம் தேதி வரை திருவையாறில் நடைபெறவுள்ளது. இவ்விழாவினை முன்னிட்டு இன்று (நவ.30) தியாகராஜர் முக்தி அடைந்த திருவையாறு காவிரிக் கரையில், அவரது திருவுருவ சிலைக்கு பூஜை செய்து பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.
தியாகராஜர் சித்தியடைந்த பகுல பஞ்சமி தினமாகிய ஜனவரி 7 அன்று நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் வரும் கர்நாடக இசைக்கலைஞர்கள் பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைகள் பாடியும், இசைத்தும் தியாகராஜருக்கு இசை அஞ்சலி செலுத்துவார்கள். இந்த 5 நாட்களும் உலகம் முழுவதும் இருந்து வரும் இசைக் கலைஞர்கள் தியாகராஜர் கிருதிகளைப் பாடி, சத்குரு ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது.
ஜன.3 ஆம் தேதி தொடங்கும் விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் சிறப்பு விருந்தினர் கலந்து கொள்கின்றார்.
தஞ்சாவூர்: தியாகராஜ சுவாமிகளின் 179-வது ஆராதனை விழாவினை முன்னிட்டு, பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது.
தியாகராஜ சுவாமிகளின் 179-வது ஆராதனை விழா வரும் 2026 ஜனவரி மாதம் 3ஆம் தேதி தொடங்கி 7ஆம் தேதி வரை திருவையாறில் நடைபெறவுள்ளது. இவ்விழாவினை முன்னிட்டு இன்று (நவ.30) தியாகராஜர் முக்தி அடைந்த திருவையாறு காவிரிக் கரையில், அவரது திருவுருவ சிலைக்கு பூஜை செய்து பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.
தியாகராஜர் சித்தியடைந்த பகுல பஞ்சமி தினமாகிய ஜனவரி 7 அன்று நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் வரும் கர்நாடக இசைக்கலைஞர்கள் பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைகள் பாடியும், இசைத்தும் தியாகராஜருக்கு இசை அஞ்சலி செலுத்துவார்கள். இந்த 5 நாட்களும் உலகம் முழுவதும் இருந்து வரும் இசைக் கலைஞர்கள் தியாகராஜர் கிருதிகளைப் பாடி, சத்குரு ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது.
ஜன.3 ஆம் தேதி தொடங்கும் விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் சிறப்பு விருந்தினர் கலந்து கொள்கின்றார்.