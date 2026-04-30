ETV Bharat / Videos

திருத்தணி முருகன் கோயிலில் ரூ.1.78 கோடி உண்டியல் காணிக்கை - THIRUTHANI MURUGAN TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
திருத்தணி முருகன் கோயிலில் ரூ.1.78 கோடி உண்டியல் காணிக்கை

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 30, 2026 at 12:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருவள்ளூர்: திருத்தணி முருகன் கோயிலில் கடந்த 34 நாட்களில் ரூ.1.78 கோடி ரூபாய் மற்றும் 532 கிராம் தங்கம், 7,258 கிராம் வெள்ளியை காணிக்கையாக பக்தர்தள் செலுத்தியதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

முருகப்பெருமானின் ஐந்தாம் படை வீடான திருத்தணி முருகன் கோயிலுக்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், மலைக்கோயிலுக்கு வந்து தங்களது வேண்டுதல் நிறைவேற்ற முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்து தங்க நகை, வெள்ளி மற்றும் பணம் உண்டியலில் காணிக்கையாக செலுத்துகின்றனர். இதை மாதந்தோறும் பக்தர்கள் உண்டியலில் காணிக்கையை திறந்து என்னும் பணி திருக்கோயில் வளாகத்தில் நடைபெறும்.

இந்த நிலையில் திருக்கோயில் இணை ஆணையர் ரமணி, அறங்காவலர்கள்  சுரேஷ்பாபு,  ஆகியோர் மேற்பார்வையில்  கோயில் உண்டியல் திறந்து எண்ணப்பட்டது. இதில் 100க்கும் மேற்பட்ட கோயில் பணியாளர்கள் காணிக்கை எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.  இதில் 34 நாட்களில் 1 கோடியே 78 லட்சத்து 67 ஆயிரத்து 396 ரூபாய் இருந்தது. மேலும் தங்கம் 532 கிராம், வெள்ளி 7,258 கிராம் பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்தப்பட்டிருந்ததாக திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

திருவள்ளூர்: திருத்தணி முருகன் கோயிலில் கடந்த 34 நாட்களில் ரூ.1.78 கோடி ரூபாய் மற்றும் 532 கிராம் தங்கம், 7,258 கிராம் வெள்ளியை காணிக்கையாக பக்தர்தள் செலுத்தியதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

முருகப்பெருமானின் ஐந்தாம் படை வீடான திருத்தணி முருகன் கோயிலுக்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், மலைக்கோயிலுக்கு வந்து தங்களது வேண்டுதல் நிறைவேற்ற முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்து தங்க நகை, வெள்ளி மற்றும் பணம் உண்டியலில் காணிக்கையாக செலுத்துகின்றனர். இதை மாதந்தோறும் பக்தர்கள் உண்டியலில் காணிக்கையை திறந்து என்னும் பணி திருக்கோயில் வளாகத்தில் நடைபெறும்.

இந்த நிலையில் திருக்கோயில் இணை ஆணையர் ரமணி, அறங்காவலர்கள்  சுரேஷ்பாபு,  ஆகியோர் மேற்பார்வையில்  கோயில் உண்டியல் திறந்து எண்ணப்பட்டது. இதில் 100க்கும் மேற்பட்ட கோயில் பணியாளர்கள் காணிக்கை எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.  இதில் 34 நாட்களில் 1 கோடியே 78 லட்சத்து 67 ஆயிரத்து 396 ரூபாய் இருந்தது. மேலும் தங்கம் 532 கிராம், வெள்ளி 7,258 கிராம் பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்தப்பட்டிருந்ததாக திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

For All Latest Updates

TAGGED:

THIRUTHANI MURUGAN TEMPLE
HUNDIYAL OFFERINGS AMOUNT
திருத்தணி முருகன் கோவில்
உண்டியல் காணிக்கை
THIRUTHANI MURUGAN TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.