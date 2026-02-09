ETV Bharat / Videos

கோயில் ஊழியர் செய்யும் காரியமா இது? திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் நடந்த சம்பவம் - DRUKENEMPLOYE LYING AT THIRUCHENDUR

திருச்செந்தூர் கோயிலில் வளாகத்தில் போதையில் கிடந்த பணியாளர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 9, 2026 at 10:46 AM IST

தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் கோயிலின் தற்காலிக பணியாளர் ஒருவர், கோயில் வளாகத்தில் மது போதையில் படுத்து கிடந்த வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில். இங்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். அவ்வாறு வரும் பக்தர்களுக்காக இந்து சமய அறநிலைத்துறை சார்பில் 2022-ம் ஆண்டு முதல் அன்னதான திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனால் கோயிலுக்கு வரும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பயன் பெற்று வருகின்றனர்.

காலை 8 மணி முதல் தொடங்கி இரவு 8 மணி வரை இந்த அன்னதானம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், கோயிலில் சமையல் மாஸ்டர், உதவியாளர், பரிமாறுபவர்கள் என சுமார் 50க்கும் மேற்பட்டோர் தற்காலிக பணியாளர்களாக வேலை செய்து வருகின்றர். இந்நிலையில், அன்னதான கூடத்தில் பணிபுரியும்  கார்த்திகேயன் என்பவர் மது அருந்தி போதையில் நேற்று கோயில் வளாகத்தில் படுத்து கிடந்துள்ளார். இதை பார்த்த பக்தர்கள் முகம் சுளித்தபடி சென்றனர். இது குறித்த வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளத்தில் தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது.

திருச்செந்தூர் கோயில்
SUBRAMANYA SWAMY TEMPLE
DRUKENEMPLOYE LYING AT THIRUCHENDUR
போதையில் கிடந்த பணியாளர்
DRUKENEMPLOYE LYING AT THIRUCHENDUR

ETV Bharat Tamil Nadu Team

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

