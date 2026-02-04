ETV Bharat / Videos

நடுவழியில் நின்ற பேருந்தை தள்ளிய மாணவர்கள் - GOVT BUS REPAIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
பழுதாகி நின்ற பேருந்தை தள்ளிய மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 4, 2026 at 7:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: ஆண்டிபட்டி பேருந்து நிலையத்திற்குள் வந்த நகர பேருந்து திடீரென பழுதாகி நின்றதால் பள்ளி மாணவர்கள் பேருந்தை தள்ளிய காட்சி சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

தேனியில் இருந்து ரெங்கசமுத்திரம் உள்ளிட்ட ஒரு சில கிராமங்கள் வழியாக ஆண்டிபட்டி செல்லும் அரசு பேருந்து நேற்று மாலை தேனியில் இருந்து புறப்பட்டு ஆண்டிபட்டி பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்தடைந்தது. பின் மீண்டும் ஆண்டிபட்டியில் இருந்து அந்த பேரு்து தேனி புறப்பட தயாராக இருந்தது. 

அப்போது பேருந்தின் இஞ்சின் பழுதாகி நின்றதால் பேருந்தை இயக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து பேருந்தில் அமர்ந்திருந்த பள்ளி மாணவர்கள் பேருந்தின் பின்னே இருந்து சிறு தூரம் தள்ளி விட்டு பேருந்தை இயக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. இந்தக் காட்சி தற்போது சமூக வலைதளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது. 

தேனியில் இயக்கப்படும் நகரப் பேருந்துகள் பெரும்பாலும் பராமரிப்பின்றி ஆங்காங்கே பழுதாகி நிற்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இதனை சீராக செயல்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தேனி: ஆண்டிபட்டி பேருந்து நிலையத்திற்குள் வந்த நகர பேருந்து திடீரென பழுதாகி நின்றதால் பள்ளி மாணவர்கள் பேருந்தை தள்ளிய காட்சி சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

தேனியில் இருந்து ரெங்கசமுத்திரம் உள்ளிட்ட ஒரு சில கிராமங்கள் வழியாக ஆண்டிபட்டி செல்லும் அரசு பேருந்து நேற்று மாலை தேனியில் இருந்து புறப்பட்டு ஆண்டிபட்டி பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்தடைந்தது. பின் மீண்டும் ஆண்டிபட்டியில் இருந்து அந்த பேரு்து தேனி புறப்பட தயாராக இருந்தது. 

அப்போது பேருந்தின் இஞ்சின் பழுதாகி நின்றதால் பேருந்தை இயக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து பேருந்தில் அமர்ந்திருந்த பள்ளி மாணவர்கள் பேருந்தின் பின்னே இருந்து சிறு தூரம் தள்ளி விட்டு பேருந்தை இயக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. இந்தக் காட்சி தற்போது சமூக வலைதளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது. 

தேனியில் இயக்கப்படும் நகரப் பேருந்துகள் பெரும்பாலும் பராமரிப்பின்றி ஆங்காங்கே பழுதாகி நிற்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இதனை சீராக செயல்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தேனி
STUDENTS PUSH BUS VIRAL VIDEO
GOVT BUS REPAIR
பழுதாகி நின்ற பேருந்து
GOVT BUS REPAIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

திருப்பத்தூர் மருத்துவமனை மேற்பூச்சி பெயர்ந்து விழுந்து ஒருவர் காயம்

அரசு மருத்துவமனையில் பெயர்ந்து விழுந்த மேற்பூச்சு

February 4, 2026 at 6:27 PM IST
தட்டி கேட்ட நபரை கொடூரமாக தாக்கிய இளைஞர்கள்

மாணவிகளை கேலி செய்ததை தட்டி கேட்டவரை தாக்கிய இளைஞர்கள்

February 4, 2026 at 4:57 PM IST
நெல்லையப்பர் திருக்கோயிலில் தைப்பூசம் தெப்ப உற்சவம்

நெல்லையப்பர் திருக்கோயிலில் தைப்பூசம் தெப்ப உற்சவம்

February 4, 2026 at 4:06 PM IST
தவெக ராஜ்மோகன் பேட்டி

திண்டுக்கல் சீனிவாசன் குறித்து ராஜ்மோகன் பேட்டி

February 3, 2026 at 6:55 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.