ETV Bharat / Videos

தேர்தல் தொடர்பாக 'நூதன' விழிப்புணர்வு - TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
தேனியில் 'திராட்சை சின்னத்துடன்' விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 25, 2026 at 1:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: 100% வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியர், தேனி மாவட்டத்தின் புகழ் பெற்ற திராட்சை சின்னத்துடன் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை தொடங்கி வைத்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, தேனி மாவட்டத்தில் 100% வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்யும் வகையில், மாவட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. தேர்தல் விழிப்புணர்வு இலச்சினை (logo) வெளியிடப்பட்டது. 

தேனி மாவட்டத்தின் தனிச்சிறப்பாக விளங்குவதும், சமீபத்தில் புவிசார் குறியீடு (GI Tag) பெற்றதுமான தேனி பன்னீர் திராட்சையை முன்னிலைப்படுத்தி, ஒரு சிறப்பு தேர்தல் விழிப்புணர்வு இலச்சினை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான ரஞ்சித் சிங், தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு இந்த இலச்சினையை இன்று திறந்து வைத்து விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கி வைத்தார்.

ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள இந்தத் தேர்தல் இலச்சினை முன்பு, அரசு அலுவலர்களும் பொதுமக்களும் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் புகைப்படம் மற்றும் செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டனர். இந்த நிகழ்வில் வருவாய் அலுவலர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகப் பணியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு, "கண்டிப்பாக வாக்களிப்போம்" என உறுதிமொழி ஏற்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTION LOGO RELEASED
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
DISTRICT COLLECTOR RANJIT SINGH
தேனியில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

திருப்பத்தூரில் அதிமுக தொண்டர் நூதன போராட்டம்

அதிமுக தொண்டர் நூதன போராட்டம்

March 25, 2026 at 1:52 PM IST
நெல்லையில் மாணவர்கள் ஸ்கேட்டிங் மூலம் தேர்தல் விழிப்புணர்வு

ஸ்கேட்டிங் மூலம் தேர்தல் விழிப்புணர்வு

March 25, 2026 at 1:27 PM IST
பழனி கோயிலில் 3.53 கோடி ரூபாய் உண்டியல் காணிக்கை

பழனி உண்டியலில் ரூ.3.53 கோடி

March 25, 2026 at 8:01 AM IST
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோயிலில் திருக்கல்யாண உற்சவம் தொடக்கம்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோயிலில் திருக்கல்யாண உற்சவம்

March 24, 2026 at 5:00 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.