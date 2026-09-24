ஒப்பிலியப்பன் திருக்கோயிலில் புரட்டாசி பிரமோற்சவம்
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Published : September 24, 2026 at 12:14 PM IST
கும்பகோணம்: தமிழகத்தின் திருப்பதி என்று போற்றப்படும் 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான கும்பகோணம் அருகேயுள்ள ஒப்பிலியப்பன் திருக்கோயிலில், புரட்டாசி பிரமோற்சவத்தில் 9ஆம் நாள் தீர்த்தவாரி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.
கும்பகோணம் அருகேயுள்ள ஒப்பிலியப்பன் திருக்கோயில் புரட்டாசி பிரம்மோற்சவம் கடந்த 14ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தினமும் காலை, மாலை என இரு வேளைகளில் பல்வேறு வாகனங்களில் பெருமாள் திருவீதியுலா சிறப்பாக நடைபெற்றது. மேலும், விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக 9ஆம் நாள் தீர்த்தவாரி சிறப்பாக நடைபெற்றது.
முன்னதாக, தேசிகர் முன் செல்ல, அவரை தொடர்ந்து உற்சவர் பொன்னப்பர் - பூமி தேவி தாயாருக்கு பல்வேறு கற்கள் பதித்த ஆபரணங்கள் அணிவிக்கப்பட்டு சிறப்பு மலர் அலங்காரத்தில் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க திருவீதியுலாவாக அழைத்து வரப்பட்டனர். நாட்டார் ஆற்றங்கரையில் சக்கரத்தாழ்வார் மற்றும் தேசிகருக்கு பால், தயிர், இளநீர், மஞ்சள், பஞ்சாமிர்தம், தேன், சந்தனம் என பல்வேறு வாசனை திரவியங்களை கொண்டு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.
அதனைத் தொடர்ந்து, கட அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு சக்கரத்தாழ்வார் மற்றும் தேசிகரை சுமந்த பட்டாச்சாரியார்கள் ஆற்றில் மும்முறை மூழ்கி எழ தீர்த்தவாரி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. பின்னர் எழுந்தருளிய உற்சவர் பெருமாள் - தாயார் நடனம் ஆடியபடி ஆலயத்தில் பிரவேசித்தனர். பின்னர் மகா தீபாராதனை செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து ஸ்ரவண தீபம் ஏற்றப்பட்டு பட்டாச்சாரியார் ஸ்ரவண தீபத்துடன் பெருமாள் தாயாரை வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தனர். இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
கும்பகோணம்: தமிழகத்தின் திருப்பதி என்று போற்றப்படும் 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான கும்பகோணம் அருகேயுள்ள ஒப்பிலியப்பன் திருக்கோயிலில், புரட்டாசி பிரமோற்சவத்தில் 9ஆம் நாள் தீர்த்தவாரி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.
கும்பகோணம் அருகேயுள்ள ஒப்பிலியப்பன் திருக்கோயில் புரட்டாசி பிரம்மோற்சவம் கடந்த 14ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தினமும் காலை, மாலை என இரு வேளைகளில் பல்வேறு வாகனங்களில் பெருமாள் திருவீதியுலா சிறப்பாக நடைபெற்றது. மேலும், விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக 9ஆம் நாள் தீர்த்தவாரி சிறப்பாக நடைபெற்றது.
முன்னதாக, தேசிகர் முன் செல்ல, அவரை தொடர்ந்து உற்சவர் பொன்னப்பர் - பூமி தேவி தாயாருக்கு பல்வேறு கற்கள் பதித்த ஆபரணங்கள் அணிவிக்கப்பட்டு சிறப்பு மலர் அலங்காரத்தில் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க திருவீதியுலாவாக அழைத்து வரப்பட்டனர். நாட்டார் ஆற்றங்கரையில் சக்கரத்தாழ்வார் மற்றும் தேசிகருக்கு பால், தயிர், இளநீர், மஞ்சள், பஞ்சாமிர்தம், தேன், சந்தனம் என பல்வேறு வாசனை திரவியங்களை கொண்டு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.
அதனைத் தொடர்ந்து, கட அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு சக்கரத்தாழ்வார் மற்றும் தேசிகரை சுமந்த பட்டாச்சாரியார்கள் ஆற்றில் மும்முறை மூழ்கி எழ தீர்த்தவாரி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. பின்னர் எழுந்தருளிய உற்சவர் பெருமாள் - தாயார் நடனம் ஆடியபடி ஆலயத்தில் பிரவேசித்தனர். பின்னர் மகா தீபாராதனை செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து ஸ்ரவண தீபம் ஏற்றப்பட்டு பட்டாச்சாரியார் ஸ்ரவண தீபத்துடன் பெருமாள் தாயாரை வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தனர். இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.