ETV Bharat / Videos

ராமேஸ்வரம் கடலில் கலக்கும் கழிவு நீர் - RAMESWARAM SEA WITH SEWAGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 2, 2026 at 2:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ராமநாதபுரம்: பாதாள சாக்டையின் குழாய் உடைந்து கழிவு நீர் கடலில் கலக்கும் அவல நிலையால் பக்தர்கள் அவதிக்கு உள்ளாகினர்.

உலகப் புகழ் பெற்ற புனித நகரங்களில் ஒன்றான ராமேஸ்வரத்திற்கு தினந்தோறும் தமிழகம் மட்டுமின்றி வடமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகின்றனர். ராமேஸ்வரத்தை பொருத்தவரை கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்வதற்கு முன்பாக அக்னி தீர்த்த கடலில் புனித நீராடிய பின்னர் ராமேஸ்வரம் கோயிலில் ராமநாதசுவாமியையும் பர்வத வர்த்தினி அம்பாளையும் தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்பது ஐதீகம்.

இந்த நிலையில் ராமேஸ்வரம் புனித அக்னி தீர்த்த கடற்கரை அருகே பாதாள சாக்கடையின் மேன்ஹோல் வழியே கழிவுநீர் வெளியேறி அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் கலக்கிறது. 

அக்னி தீர்த்த கடலில் நீராடும் பக்தர்கள் தற்போது புனித நீருக்கு பதிலாக கழிவு நீரில் குளிக்க கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதை  சரி செய்ய ராமேஸ்வரம் நகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பக்தர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். 

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMESWARAM SEA WITH SEWAGE
ராமேஸ்வரம் கடலில் கழிவு நீர் கலப்பு
கண்டுகொள்ளாத நகராட்சி நிர்வாகம்
RAMESWARAM SEA MIXED SEWAGE WATER
ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.