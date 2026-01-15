ETV Bharat / Videos

சென்னையில் வெறிச்சோடி காணப்படும் சாலைகள் - PONGAL HOLIDAYS 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
சென்னையில் வெறிச்சோடி காணப்படும் சாலைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 15, 2026 at 2:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி பலர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுள்ளதால், சென்னையின் முக்கியச் சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி சென்னையில் வசிக்கும் லட்சக்கணக்கான பொதுமக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர். இதன் காரணமாக, சென்னையில் வாகன நெரிசல் இன்றி, ஏராளமான முக்கிய சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.  

பொதுவாக, சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக காணப்படும் சாலைகளும் இன்று வாகனங்கள் இன்றி வெறிச்சோடி இருக்கின்றன. குறிப்பாக, அண்ணா சாலை, பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை, மெரினா கடற்கரை காமராஜர் சாலை உள்ளிட்ட சாலைகள் வாகனங்கள் இன்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.

இதே போல், நேற்றைய தினம் இரவு வரை, சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு சென்ற மக்களால் சென்னை புறநகர் பகுதிகளான தாம்பரம், ஜிஎஸ்டி நெடுஞ்சாலைகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. ஆனால் இன்று அந்த சாலைகள் முழுவதும் ஆள் அரவமின்றி இருந்தன. இன்று தைப்பொங்கல், நாளை மாட்டுப்பொங்கல் நாளை மறுநாள் காணும் பொங்கல் கொண்டாடப்பட உள்ளது. அந்த வகையில் நாளை மாட்டுப்பொங்கல் என்பதால், நாளை வரை சென்னையில் பெரும்பாலான சாலைகள், இவ்வாறு வெறிச்சோடியே காணப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி பலர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றுள்ளதால், சென்னையின் முக்கியச் சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி சென்னையில் வசிக்கும் லட்சக்கணக்கான பொதுமக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர். இதன் காரணமாக, சென்னையில் வாகன நெரிசல் இன்றி, ஏராளமான முக்கிய சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.  

பொதுவாக, சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக காணப்படும் சாலைகளும் இன்று வாகனங்கள் இன்றி வெறிச்சோடி இருக்கின்றன. குறிப்பாக, அண்ணா சாலை, பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை, மெரினா கடற்கரை காமராஜர் சாலை உள்ளிட்ட சாலைகள் வாகனங்கள் இன்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.

இதே போல், நேற்றைய தினம் இரவு வரை, சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு சென்ற மக்களால் சென்னை புறநகர் பகுதிகளான தாம்பரம், ஜிஎஸ்டி நெடுஞ்சாலைகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. ஆனால் இன்று அந்த சாலைகள் முழுவதும் ஆள் அரவமின்றி இருந்தன. இன்று தைப்பொங்கல், நாளை மாட்டுப்பொங்கல் நாளை மறுநாள் காணும் பொங்கல் கொண்டாடப்பட உள்ளது. அந்த வகையில் நாளை மாட்டுப்பொங்கல் என்பதால், நாளை வரை சென்னையில் பெரும்பாலான சாலைகள், இவ்வாறு வெறிச்சோடியே காணப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

For All Latest Updates

TAGGED:

CHN ROADS APPEAR DESERTED
PONGAL HOLIDAYS 2026
வெறிச்சோடி காணப்படும் சாலைகள்
சென்னையில் பொங்கல் விடுமுறை
PONGAL HOLIDAYS 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பொங்கல் விழாவில் அமைச்சர் ஆவடி நாசர் பங்கேற்பு

சமத்துவ பொங்கல் விழாவில் அமைச்சர் ஆவடி நாசர் பங்கேற்பு

January 15, 2026 at 2:29 PM IST
பென்னிகுயிக் 185-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவரது சிலைக்கு அதிமுக மற்றும் விவசாயிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை

பென்னிகுயிக் 185-வது பிறந்தநாள்; விவசாயிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை

January 15, 2026 at 2:12 PM IST
அதிமுக சார்பில் சமத்துவ பொங்கல் விழா

அதிமுக சார்பில் சமத்துவ பொங்கல் விழா: போட்டிப்போட்டு கரும்புகளை எடுத்து சென்ற பொதுமக்கள்

January 15, 2026 at 2:05 PM IST
பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் பொங்கல் விழா கொண்டாடிய இஸ்ரேல் சுற்றுலாப் பயணிகள்

பொங்கல் வைத்த இஸ்ரேல் சுற்றுலா பயணிகள்

January 14, 2026 at 4:26 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.