'நடப்போம் நலம் பெறுவோம்' 2.0 திட்டம் - NADAPPOM NALAM PERUVOM 2 0 SCHEME

38 மாவட்டங்களில் 'நடப்போம் நலம் பெறுவோம்' 2.0 திட்டம் (ETV Bharat Tamilnadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 13, 2026 at 4:19 PM IST

சென்னை: தமிழகத்தின் 38 மாவட்டங்களில் 'நடப்போம் நலம் பெறுவோம்' 2.0 திட்டம் இன்று தொடங்கப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.

சென்னையை அடுத்த ஆவடியில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை சார்பில் நடப்போம் நலம் பெறுவோம் 2.0 திட்டம் இன்று தொடங்கப்பட்டது. மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன், சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் சா.மு.நாசர், ஆவடி மாநகராட்சி மேயர் உதயகுமார் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையர் சரண்யா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். 

திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த மா.சுப்பிரமணியன் மக்களுடன் இணைந்து 8 கிலோ மீட்டர் வரை நடந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார். இதில் ஆவடி சுற்றுவட்டாரப் பகுதியைச் சேர்ந்த 500-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர். 

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன், "அரசு முறைப் பயணமாக ஒருமுறை ஜப்பான் நாட்டின் டோக்கியோவிற்கு சென்றிருந்த போது அங்கு ஹெல்த் வாக் எனும் திட்டம் மூலம் மரங்கள் நிறைந்த சாலையில் மக்கள் தினமும் எட்டு கிலோ மீட்டர் வரை நடப்பதை பார்த்தேன். அது தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சரிடம் ஆலோசனை செய்து தமிழகத்திலும் 'நடப்போம் நலம் பெறுவோம்' எனும் திட்டத்தை 38 மாவட்டங்களில் தொடங்கியுள்ளோம்" தெரிவித்தார்.

