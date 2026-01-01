ஆண்டின் கடைசி சூரிய அஸ்தமனம்: குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் - FINAL SUNSET OF THE YEAR 2025
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 1, 2026 at 3:56 PM IST
கன்னியாகுமரி: கடந்த ஆண்டின் இறுதி சூரிய அஸ்தமனத்தை காண கன்னியாகுமரி கோவளம் அருகே உள்ள சன்செட் பாயிண்ட் பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர்.
2026 புத்தாண்டை கொண்டாடும் வகையில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள சுற்றுலா தலங்களில், சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டின் இறுதி சூரிய அஸ்தமனத்தை காண கன்னியாகுமரியை அடுத்த கோவளம் அருகே உள்ள சன்செட் பாயிண்ட் பகுதியில் நேற்று மாலை நேரம் அதிக அளவில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தந்தனர். சூரியன் மெல்ல மெல்ல கடலில் மறைந்த போது, ஆரஞ்சு நிறத்தில் கண்களை கொள்ளை கொள்ளும் விதத்தில் அழகாக காட்சி அளித்தது. இதனை சுற்றுலா பயணிகள் தங்கள் செல்போனில் புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.
சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டதால் அதிக அளவிலான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி கடற்கரையில் இருந்து கடலில் இறங்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டு உள்ளது. இதேபோல் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள சுற்றுலா தலங்களில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது.
கன்னியாகுமரி: கடந்த ஆண்டின் இறுதி சூரிய அஸ்தமனத்தை காண கன்னியாகுமரி கோவளம் அருகே உள்ள சன்செட் பாயிண்ட் பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர்.
2026 புத்தாண்டை கொண்டாடும் வகையில் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள சுற்றுலா தலங்களில், சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டின் இறுதி சூரிய அஸ்தமனத்தை காண கன்னியாகுமரியை அடுத்த கோவளம் அருகே உள்ள சன்செட் பாயிண்ட் பகுதியில் நேற்று மாலை நேரம் அதிக அளவில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தந்தனர். சூரியன் மெல்ல மெல்ல கடலில் மறைந்த போது, ஆரஞ்சு நிறத்தில் கண்களை கொள்ளை கொள்ளும் விதத்தில் அழகாக காட்சி அளித்தது. இதனை சுற்றுலா பயணிகள் தங்கள் செல்போனில் புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.
சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டதால் அதிக அளவிலான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி கடற்கரையில் இருந்து கடலில் இறங்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டு உள்ளது. இதேபோல் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள சுற்றுலா தலங்களில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது.