புத்தாண்டு: பக்தர்களுக்கு ஆசி வழங்கிய திருச்செந்தூர் தெய்வானை யானை - THIRUCHENDUR DEIVANAI ELEPHANT
Published : January 1, 2026 at 2:48 PM IST
தூத்துக்குடி: 2026 ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டு தினத்தை ஒட்டி, திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் உள்ள தெய்வானை யானை பக்தர்களுக்கு ஆசி வழங்கியது.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில். மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இக்கோயிலுக்கு தினமும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை புரிவது வழக்கம். மேலும், திருவிழா நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் மேற்கொள்வார்கள்.
அந்த வகையில், இன்று புத்தாண்டு தினத்தை ஒட்டி, திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது. இதில் 26 வயதுடைய தெய்வானை என்ற யானை, கோயிலில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த யானை கோயிலில் திருவிழா காலங்களில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
அதே போல், இன்று அதிகாலையில் கோயிலுக்கு வருகை தந்த யானை தெய்வானை, வாசலில் நின்று முருகனை வழிபட்டது. தொடர்ந்து, கோயில் வளாகத்தில் நின்ற யானை தெய்வானை அங்கு வந்த பக்தர்களுக்கு ஆசி வழங்கியது. அப்போது அங்கு வந்த பக்தர்கள், யானை தெய்வானைக்கு காய்கறி பழ வகைகளை வழங்கினர். மேலும், பக்தர் ஒருவர் கொடுத்த பனங்கிழங்கை உரித்து சாப்பிட்டு மகிழ்ந்தது.
