திடீரென தீப்பற்றி எரிந்த லாரி - TRUCK SUDDENLY CAUGHT FIRE
Published : January 2, 2026 at 12:47 PM IST
வேலூர்: சர்வீஸ் சாலையில் பழுதடைந்து நின்று கொண்டிருந்த லாரி ஒன்று திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே சென்னை–பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையின் சர்வீஸ் சாலையில் பழுதடைந்து நின்று கொண்டிருந்த லாரி ஒன்று திடீரென தீப்பற்றி எரிந்ததால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. லாரியில் இருந்து திடீரென புகை மற்றும் தீப்பிழம்புகள் எழுந்ததை கண்ட பொதுமக்கள் உடனடியாக வேலூர் தீயணைப்பு துறையினருக்கும், காவல் துறையினருக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவலின்பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வேலூர் தீயணைப்புத் துறையினர் தண்ணீரை பீச்சி அடித்து தீயை முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இந்த தீ விபத்தில் உயிர்ச்சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை. இருப்பினும், லாரி முழுவதுமாக சேதமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.
தேசிய நெடுஞ்சாலை சர்வீஸ் சாலையில் லாரி தீப்பற்றி எரிந்ததால் சிறிது நேரம் போக்குவரத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு, அந்த பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது. தீ விபத்திற்கான காரணம் குறித்து போலீசார் விரிவான விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
