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திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் மீண்டும் ஒலித்த அந்த அதிசய மணியோசை

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திருச்செந்தூர் கோயிலில் மீண்டும் ஒலித்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வழங்கிய மணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 3:40 PM IST

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தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வழங்கிய கோயில்மணி நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இன்று முதல் மீண்டும் ஒலிக்க தொடங்கி உள்ளதால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.  

முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் உலகப் புகழ்பெற்ற ஆன்மீக தலமாக விளங்கி வருகிறது. இந்த கோயிலில் சுமார் 137 அடி உயரமும், 9 நிலைகள் கொண்ட ராஜகோபுரம் உள்ளது. இந்த ராஜகோபுரத்தில் கி.பி.18 ஆம் நூற்றாண்டில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வழங்கிய மணி உள்ளது. அந்த காலத்தில் நாள்தோறும் 12 மணிக்கு நடைபெறும் உச்சிக்கால பூஜை முடிந்து கோபுர மணி ஒலிக்கப்படும்.

இந்த கோபுர மணி ஒலிக்கப்பட்ட பின்னரே வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் மதிய உணவை உண்டதாக கூறப்படுகிறது. இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த இந்த மணி, கோபுரத்தின் உச்சியில் உள்ள 9வது நிலையில் பொருத்தப்பட்டிருந்தது.

கடந்த வருடம் 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நடந்து வந்த பெருந்திட்ட வளாக பணிகளில் இந்த மணியும் புதுப்பிக்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது வரை இந்த மணி ஒலிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இந்த நிலையில் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வழங்கிய ஆலய மணியை வருகின்ற ஆவணித் திருவிழா நாட்களில் தினமும் ஒலிக்க வைக்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.

இதையடுத்து நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அந்த மணி இன்று சுமார் ஐந்து நிமிடத்திற்கும் மேலாக ஒலிக்கப்பட்டது. மேலும் இந்த மணி தினமும் ஒலிக்கும் என்று கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பக்தர்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வழங்கிய கோயில்மணி நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இன்று முதல் மீண்டும் ஒலிக்க தொடங்கி உள்ளதால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.  

முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் உலகப் புகழ்பெற்ற ஆன்மீக தலமாக விளங்கி வருகிறது. இந்த கோயிலில் சுமார் 137 அடி உயரமும், 9 நிலைகள் கொண்ட ராஜகோபுரம் உள்ளது. இந்த ராஜகோபுரத்தில் கி.பி.18 ஆம் நூற்றாண்டில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வழங்கிய மணி உள்ளது. அந்த காலத்தில் நாள்தோறும் 12 மணிக்கு நடைபெறும் உச்சிக்கால பூஜை முடிந்து கோபுர மணி ஒலிக்கப்படும்.

இந்த கோபுர மணி ஒலிக்கப்பட்ட பின்னரே வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் மதிய உணவை உண்டதாக கூறப்படுகிறது. இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த இந்த மணி, கோபுரத்தின் உச்சியில் உள்ள 9வது நிலையில் பொருத்தப்பட்டிருந்தது.

கடந்த வருடம் 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நடந்து வந்த பெருந்திட்ட வளாக பணிகளில் இந்த மணியும் புதுப்பிக்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது வரை இந்த மணி ஒலிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இந்த நிலையில் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வழங்கிய ஆலய மணியை வருகின்ற ஆவணித் திருவிழா நாட்களில் தினமும் ஒலிக்க வைக்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.

இதையடுத்து நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அந்த மணி இன்று சுமார் ஐந்து நிமிடத்திற்கும் மேலாக ஒலிக்கப்பட்டது. மேலும் இந்த மணி தினமும் ஒலிக்கும் என்று கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பக்தர்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

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TAGGED:

TIRUCHENDUR MURUGAN TEMPLE
VEERAPANDIYA KATTABOMMAN
TIRUCHENDUR TEMPLE BELL GIFTED
திருச்செந்தூர் கோயில்
TIRUCHENDUR MURUGAN TEMPLE

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