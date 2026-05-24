தஞ்சாவூர்: கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு பெண்கள் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அஞ்சலி - TRIBUTE TO COIMBATORE GIRL

கோவை சிறுமிக்கு பெண்கள் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்தினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 24, 2026 at 12:40 PM IST

1 Min Read
தஞ்சாவூர்: கோவையில் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, தஞ்சையில் பெண்கள் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி மெளன அஞ்சலி செலுத்தினர்.

கோவையில் 10 வயது சிறுமி கடத்தப்பட்டு, பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

இக்கொடூரச் செயலைக் கண்டித்தும், உயிரிழந்த சிறுமியின் ஆன்மா சாந்தியடைய வேண்டியும், குற்றவாளிகளுக்குக் கடுமையான தண்டனை வழங்க வலியுறுத்தியும் தஞ்சாவூரில் உணர்ச்சிப்பூர்வமான அஞ்சலிப் பேரணி நடைபெற்றது.

தஞ்சாவூர் நாஞ்சிக்கோட்டை சாலை, சேகர் குடியிருப்பில் திரண்ட பெண்கள் கைகளில் மெழுகுவர்த்திகளை ஏந்தியவாறு மௌன அஞ்சலி பேரணியை நடத்தினர். பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறைகள் முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட குழந்தைக்கு தங்களின் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்த அவர்கள், கைகளில் மெழுகுவர்த்திகளை ஏந்தியவாறு மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர்.

மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள சாலையில் சுமார் நூறு அடி நீளத்திற்கு அகல் விளக்குகளை வரிசையாக ஏற்றி வைத்தனர். அகல் விளக்குகள் மூலம் "நீதி வேண்டும்" என்ற வாசகத்தை பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து, சிறுமியை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருடன் தாய்மார்கள் அனைவரும் ஆதரவாக இருப்பதாக தெரிவித்தனர். 

இருள் சூழ்ந்த நள்ளிரவிலும் சுடர்விட்டு எரிந்த அந்த தீபங்கள், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற பொதுமக்களின் ஒட்டுமொத்தக் குரலை ஆணித்தரமாகப் பிரதிபலிப்பது போல் அமைந்தது.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India's neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well.

