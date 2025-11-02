ETV Bharat / Videos

சதய விழா: பெரிய நாயகி அம்மன் திருவீதி உலா வந்த தெய்வீக காட்சி! - THANJAI PERIYA KOVIL SATHAYA VIZHA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 2, 2025 at 12:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: சதய விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பெருவுடையார் பெரிய நாயகி அம்மன் திருவீதி உலா வரும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது. 

மாமன்னர் ராஜராஜ சோழன் பிறந்த மற்றும் அரியணை ஏறிய தினமான ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரத்தன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் சதய விழா வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு 1,040வது சதய விழாவாகும்.

இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவானது நேற்று முன்தினம் (அக் 31) தொடங்கிய நிலையில், நவ.1ஆம் தேதியான நேற்று 2வது நாள் நிகழ்ச்சி வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. முன்னதாக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் ராஜராஜ சோழன் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து பெருவுடையார் மற்றும் பெரிய நாயகி அம்மனுக்கு 48 வகையான வாசனை திரவிய பொருட்கள் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.

தொடர்ந்து பட்டிமன்றம், கருத்தரங்கம், இசை நிகழ்ச்சிகள், பரதநாட்டியம் என பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வின் 50க்கும் மேற்பட்ட இசை வாத்தியங்கள் முழங்க மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம் உள்ளிட்ட கிராமியக் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு நடைபெற்றது. இதில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி மகாதேவன், மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

தஞ்சாவூர்: சதய விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பெருவுடையார் பெரிய நாயகி அம்மன் திருவீதி உலா வரும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது. 

மாமன்னர் ராஜராஜ சோழன் பிறந்த மற்றும் அரியணை ஏறிய தினமான ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரத்தன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் சதய விழா வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு 1,040வது சதய விழாவாகும்.

இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவானது நேற்று முன்தினம் (அக் 31) தொடங்கிய நிலையில், நவ.1ஆம் தேதியான நேற்று 2வது நாள் நிகழ்ச்சி வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. முன்னதாக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் ராஜராஜ சோழன் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து பெருவுடையார் மற்றும் பெரிய நாயகி அம்மனுக்கு 48 வகையான வாசனை திரவிய பொருட்கள் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.

தொடர்ந்து பட்டிமன்றம், கருத்தரங்கம், இசை நிகழ்ச்சிகள், பரதநாட்டியம் என பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வின் 50க்கும் மேற்பட்ட இசை வாத்தியங்கள் முழங்க மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம் உள்ளிட்ட கிராமியக் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு நடைபெற்றது. இதில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி மகாதேவன், மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

சதய விழா
பெரிய கோயில்
தஞ்சை பெரிய கோயில்
THANJAI PERIYA KOVIL
THANJAI PERIYA KOVIL SATHAYA VIZHA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

செங்கோட்டையன்

செங்கோட்டையன் Vs எடப்பாடி பழனிசாமி: இபிஎஸ் படத்தை அகற்றிய கேஏஎஸ்!

November 2, 2025 at 10:58 AM IST
மளிகைக் கடை பூட்டை உடைத்து 1 லட்சம் திருட்டு

மளிகை கடை பூட்டை உடைத்து ரூ.1 லட்சம் திருட்டு - 4 பேர் கும்பல் கைவரிசை!

November 1, 2025 at 8:17 PM IST
கண்ணகி நகர் கார்த்திகாவுக்கு பாஜக சார்பில் ஒரு லட்சம் ரொக்கப் பரிசு

கண்ணகி நகர் கார்த்திகாவுக்கு பாஜக சார்பில் ரூ. 1 லட்சம் பரிசு!

November 1, 2025 at 7:27 PM IST
ஆம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்

“நான் உங்க தொகுதி இல்லம்மா...” பதறி போன ஆம்பூர் எம்எல்ஏ!

November 1, 2025 at 7:04 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.