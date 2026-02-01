ETV Bharat / Videos

வடபழனி முருகன் கோயிலில் தைப்பூசம் வழிபாடு - THAIPUSAM AT VADAPALANI TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
வடபழனி முருகன் கோயிலில் தைப்பூசம் வழிபாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 1, 2026 at 3:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு வடபழனி முருகன் கோயிலில் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.  

தமிழ் கடவுள் என்று போற்றி வணங்கப்படும் முருகப் பெருமானுக்கு உகந்த நாட்களில் ஒன்று தைப்பூசம். வடபழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலில் தைப்பூசத் திருவிழா இன்று மிக விமரிசையாகக் கொண்டாடப்பட்டது. தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு இன்று கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. 

இன்று அதிகாலை 4 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு, திருப்பள்ளி எழுச்சி மற்றும் விஸ்வரூப தரிசனம் நடைபெற்றது. அதன் பின்னர் அதிகாலையில் மூலவருக்குச் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்று பக்தர்கள் அரோகரா என்ற கோஷத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.  

ஏராளமான பக்தர்கள் பால் குடம் எடுத்தும், காவடி எடுத்தும், அலகு குத்தியும் தங்கள் நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர். கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் பக்தர்களுக்கு போதுமான அளவிற்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு ஏற்பாடு, குடிநீர் வசதி, கழிவறை வசதிகளும் செய்யப்பட்டிருந்தன. இதேபோல் பக்தர்களுக்காக நீர்மோர் அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது.

சென்னை: தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு வடபழனி முருகன் கோயிலில் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.  

தமிழ் கடவுள் என்று போற்றி வணங்கப்படும் முருகப் பெருமானுக்கு உகந்த நாட்களில் ஒன்று தைப்பூசம். வடபழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலில் தைப்பூசத் திருவிழா இன்று மிக விமரிசையாகக் கொண்டாடப்பட்டது. தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு இன்று கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. 

இன்று அதிகாலை 4 மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு, திருப்பள்ளி எழுச்சி மற்றும் விஸ்வரூப தரிசனம் நடைபெற்றது. அதன் பின்னர் அதிகாலையில் மூலவருக்குச் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்று பக்தர்கள் அரோகரா என்ற கோஷத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.  

ஏராளமான பக்தர்கள் பால் குடம் எடுத்தும், காவடி எடுத்தும், அலகு குத்தியும் தங்கள் நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர். கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் பக்தர்களுக்கு போதுமான அளவிற்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு ஏற்பாடு, குடிநீர் வசதி, கழிவறை வசதிகளும் செய்யப்பட்டிருந்தன. இதேபோல் பக்தர்களுக்காக நீர்மோர் அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது.

For All Latest Updates

TAGGED:

வட பழனி முருகன் கோவில்
வடபழனி கோயிலில் தைப்பூசம் வழிபாடு
THAIPUSAM AT VADAPALANI TEMPLE
VADAPALANI MURUGAN TEMPLE
THAIPUSAM AT VADAPALANI TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

சென்னிமலை சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில்

சென்னிமலை சுப்பிரமணியன் சுவாமி திருக்கோயில் தேரோட்டம்

February 1, 2026 at 3:55 PM IST
கல்லூரி வகுப்பறையில் மாணவிகள் மது அருந்திய வீடியோ

கல்லூரி வகுப்பறையில் மது அருந்திய மாணவிகள்

February 1, 2026 at 3:55 PM IST
போதையில் பெட்ரோல் பங்கில் தகராறு செய்த இளைஞர்கள்

போதையில் பெட்ரோல் பங்கில் தகராறு செய்த இளைஞர்கள்

February 1, 2026 at 12:43 PM IST
மாணவ, மாணவிகளுடன் நடிகை தேவயானி

''எப்போதும் நல்ல எண்ணத்துடன் இருக்க வேண்டும்'' - பள்ளி மாணவர்களுக்கு நடிகை தேவயானி அறிவுரை

January 31, 2026 at 10:23 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.