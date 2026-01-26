ETV Bharat / Videos

பழனியில் தைப்பூசம் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம் - THAIPUSAM FESTIVAL IN PALANI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
பழனியில் தைப்பூசம் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 26, 2026 at 2:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: பழனி பெரியநாயகியம்மன் கோயிலில் தைப்பூசம் திருவிழா இன்று (ஜன.26) காலை கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.  

பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலின் தைப்பூச திருவிழா அருள்மிகு பெரியநாயகி அம்மன் திருக்கோயில் கொடியேற்றத்துடன் இன்று துவங்கியது. இத்திருவிழாவானது பத்து நாள் நடைபெறும். திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக ஜனவரி 31 ஆம் ஆம் தேதி முத்துகுமாரசுவாமி வள்ளி தெய்வானை திருக்கல்யாணம் மற்றும் வெள்ளி தேரோட்டம் நடைபெறும்.

பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி தைப்பூசம் நாளன்று மாலை 4 மணிக்கு தேரோட்டம் நடைபெறும். 10ஆம் நாள் தெப்பத் திருவிழாவுடன் திருவிழா நிறைவு பெறுகிறது. இன்று முதல் அருள்மிகு முத்துகுமாரசுவாமி வள்ளி தெய்வானை சமேதராக தங்கமயில், வெள்ளி மயில், காமதேனு உள்ளிட்ட வாகனங்களில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி தருவார்.  

இந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பாதயாத்திரையாக பழனிக்கு வருகை தந்தவண்ணம் உள்ளனர். பக்தர்களின் பாதுகாப்பு வசதிக்காக 3000 போலீசார் ஈடுபடுத்தவுள்ளனர். மேலும் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் உள்ளிட்ட திருவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகளையும் கோயில் இணை ஆணையர் மாரிமுத்து மற்றும் கோயில் அதிகாரிகள் செய்து வருகின்றனர். 

திண்டுக்கல்: பழனி பெரியநாயகியம்மன் கோயிலில் தைப்பூசம் திருவிழா இன்று (ஜன.26) காலை கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.  

பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலின் தைப்பூச திருவிழா அருள்மிகு பெரியநாயகி அம்மன் திருக்கோயில் கொடியேற்றத்துடன் இன்று துவங்கியது. இத்திருவிழாவானது பத்து நாள் நடைபெறும். திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக ஜனவரி 31 ஆம் ஆம் தேதி முத்துகுமாரசுவாமி வள்ளி தெய்வானை திருக்கல்யாணம் மற்றும் வெள்ளி தேரோட்டம் நடைபெறும்.

பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி தைப்பூசம் நாளன்று மாலை 4 மணிக்கு தேரோட்டம் நடைபெறும். 10ஆம் நாள் தெப்பத் திருவிழாவுடன் திருவிழா நிறைவு பெறுகிறது. இன்று முதல் அருள்மிகு முத்துகுமாரசுவாமி வள்ளி தெய்வானை சமேதராக தங்கமயில், வெள்ளி மயில், காமதேனு உள்ளிட்ட வாகனங்களில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி தருவார்.  

இந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பாதயாத்திரையாக பழனிக்கு வருகை தந்தவண்ணம் உள்ளனர். பக்தர்களின் பாதுகாப்பு வசதிக்காக 3000 போலீசார் ஈடுபடுத்தவுள்ளனர். மேலும் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் உள்ளிட்ட திருவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகளையும் கோயில் இணை ஆணையர் மாரிமுத்து மற்றும் கோயில் அதிகாரிகள் செய்து வருகின்றனர். 

For All Latest Updates

TAGGED:

PALANI TEMPLE
THAIPUSAM FESTIVAL
பழனியில் தைப்பூசம் திருவிழா
ழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில்
THAIPUSAM FESTIVAL IN PALANI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தஞ்சை வீரமா காளியம்மன் ஆலயத்தில் நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றிய இஸ்லாமிய தம்பதி

தஞ்சை வீரமா காளியம்மன் ஆலயத்தில் நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றிய இஸ்லாமிய தம்பதி

January 26, 2026 at 12:32 PM IST
கீழப்பழுவூர் சின்னசாமி சிலைக்கு அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சியினர் மரியாதை

மொழிப்போர் தியாகி கீழப்பழுவூர் சின்னசாமி சிலைக்கு அமைச்சர் சிவசங்கர் மரியாதை

January 25, 2026 at 5:09 PM IST
கவிந்த லாரியிலிருந்து சிலிண்டர்களை வெளியே எடுக்கும் பணி

மின்கம்பத்தில் மோதி கவிழ்ந்த சிலிண்டர் லாரி - சிவகங்கை அருகே பெரும் விபத்து

January 25, 2026 at 3:45 PM IST
கோவையில் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடையில் பயங்கர தீ விபத்து

கோவை ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடையில் பயங்கர தீ விபத்து - குடியிருப்புவாசிகள் அச்சம்

January 23, 2026 at 9:57 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.