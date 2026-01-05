ETV Bharat / Videos

"தாய் மாமன் சீர் சுமந்து வாராண்டி" - PUBERTY CEREMONY

தாய் மாமன் சீர் வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 5, 2026 at 1:55 PM IST

தூத்துக்குடி: திரேஸ்புரம் அருகே அக்கா மகளின் பூப்புனித நீராட்டு விழாவிற்கு தாய் மாமன் ரூ.17 லட்சம் மதிப்பிலான சீர்வரிசையை மேள தாளம் முழங்க எடுத்துச் சென்றது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தென் மாவட்டங்களில் பூப்புனித நீராட்டு விழாவிற்கு தாய் மாமன் சீர் செய்வது சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். இந்த சீரானது பாரம்பரிய முறைப்படி காலங்காலமாக தாய் மாமனின் கௌரவத்தை பறைசாற்றும் வகையில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், அக்கா மகளின் பூப்புனித நீராட்டு விழாவிற்கு தாய் மாமன் ரூ.17 லட்சம் மதிப்பிலான சீர்வரிசை எடுத்துச் சென்ற சம்பவம் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திரேஸ்புரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் க்ளிட்டஸ். இவரது அக்கா மகள் ஜெஸ்லின் என்பவருக்கு பூபால்ராயபுரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் பூப்புனித நீராட்டு விழா நடைபெற்றது.  இதில், க்ளிட்டஸ் தாய்மாமன் சீராக 11 பவுன் நகை, புத்தாடைகள், ஆடு, பித்தளை மற்றும் வெள்ளி பாத்திரங்கள், அலங்கார மேசை, வீட்டு உபயோக பொருட்கள் மற்றும் விளையாட்டு பொருள்கள் என நூறு வகை சீர்வரிசை தட்டுகளை டிராக்டரில் ஊர்வலமாக கொண்டு வந்தார். 

ஒயிலாட்டம், மயிலாட்டம், கரகாட்டம், சிலம்பாட்டம் என உறவினர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு ஆட்டம், பாட்டத்துடன் சீர் வரிசையை எடுத்துச் சென்றனர். 

தாய்மாமன் சீர்வரிசை
பூப்புனித நீராட்டு விழா
மஞ்சள் நீராட்டு விழா சீர்வரிசை
பூப்புனித சீர்வரிசை
PUBERTY CEREMONY

