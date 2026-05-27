பொள்ளாச்சியில் டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்கள் போராட்டம் - TASMAC SHOP EMPLOYEES PROTEST
Published : May 27, 2026 at 8:40 PM IST
கோயம்புத்தூர்: காலி பாட்டில் திரும்ப பெறும் திட்டத்தை தனியார் வசம் அளிக்க வேண்டும், பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பொள்ளாச்சியில் டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழ்நாட்டில் அரசின் காலி பாட்டில் திரும்ப பெறும் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இயங்கும் 105 அரசு டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளின் ஊழியர்கள், மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் முன்பு திரண்டு கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு மற்றும் காலி பாட்டிலை திரும்ப பெறும் திட்டத்தை தனியார் வசம் அளிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.
இதுகுறித்து ஊழியர்கள் கூறும்போது, "கேரளாவில் அரசு மதுபான கடையில் வழங்கும் சலுகைகள்போல் தங்களுக்கும் வழங்க வேண்டும். எங்களுடைய கோரிக்கைகளை அரசு நிறைவேற்றும் வரை கடைகளை திறக்க போவது இல்லை" என தெரிவித்தனர்.
