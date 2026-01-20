சட்டப்பேரவை நேரலை: தேசிய கீதம் இசைக்கப்படாததால் அதிருப்தி - புறக்கணித்துவிட்டு வெளியேறிய ஆளுநர் ரவி! - TAMILNADU ASSEMBLY LIVE
Published : January 20, 2026 at 10:10 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளான இன்று, தேசிய கீதம் இசைக்கப்படாததால் அதிருப்தி அடைந்த ஆளுநர் ரவி, தனது உரையை புறக்கணித்துவிட்டு வந்த வேகத்திலேயே வெளியேறினார்.
முன்னதாக, பேரவைக்கு வந்த ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியை சபாநாயகர் அப்பாவு மலர்க்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார். இதனைத் தொடர்ந்து, ஆளுநரை தனது இருக்கைக்கு அழைத்து சென்ற அப்பாவு, அவரை அங்கே அமர வைத்தார். இதையடுத்து, இன்னும் சிறிது நேரத்தில் ஆளுநர் ஆங்கில உரை நிகழ்த்துவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் இசைக்கப்பட்டது.
இதனால் அதிருப்தியடைந்த ஆளுநர் ரவி, சட்டமன்றத்தில் இருந்து வெளியேறினார். கடந்த இரண்டு வருடங்களாகவே ஆளுநர் உரையை ஆர்.என். ரவி புறக்கணித்து வந்தார். கூட்டத்தொடரின் தொடக்கத்தில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படாததால் தனது உரையை புறக்கணித்ததாக ஆளுநர் ரவி தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால், இன்றைய கூட்டத்தொடரும் வழக்கம் போல தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடனே தொடங்கியது. இதனால் ஆளுநர் ரவி அங்கிருந்து வெளியேறினார். இதனைத் தொடர்ந்து, ஆளுநர் ரவிக்கு சபாநாயகர் அப்பாவு, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆகியோர் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
