பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியில் ஏமாற்றம் - விவசாயிகள் போராட்டம் - FARMERS PROTEST
Published : May 26, 2026 at 3:11 PM IST
தஞ்சாவூர்: பயிர்க்கடனை நிலத்தின் அடிப்படையில் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கங்களின் சார்பில் தஞ்சாவூர் தலைமை தபால் நிலையம் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மத்திய அரசு உர விலை உயர்வை உடனே ரத்து செய்ய வேண்டும், தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவு பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.
மேலும் தமிழ்நாடு அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியால் விவசாயிகளுக்கு பயனில்லை, தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியவாறு பயிர்க்கடனை நிலத்தின் அடிப்படையில் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும், புதிய கடன் கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் கண்டன கோஷம் எழுப்பினர்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க பொதுச் செயலாளர் மாசிலாமணி, மாவட்ட செயலாளர்கள் கண்ணன், பாஸ்கர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் விவசாயிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
நேற்று கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலம் ரூபாய் ரூ.50,000 வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற குறு விவசாயிகளுக்கு முழுமையாக பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
