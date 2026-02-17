தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட் 2026: தாக்கல் செய்தார் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு - TN BUDGET 2027
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 17, 2026 at 9:54 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டுக்கான 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இன்று சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து உரையாற்றி வருகிறார்.
தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்நிலையில், நடப்பு 2026-27ஆம் நிதியாண்டின் இடைக்கால பட்ஜெட்டானது இன்று சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டில் முதன் சட்டமன்ற கூட்டத் தொடர் ஜனவரி 20 ஆம் தேதி தொடங்கி 24ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
அதனைத் தொடர்ந்து, நடப்பு நிதியாண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வதற்காக இன்று மீண்டும் சட்டமன்றம் கூடியது. தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு காலை 9.30 மணிக்கு இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார்.
இன்று தொடங்கி 20 ஆம் தேதி வரை 4 நாட்கள் சட்டமன்றம் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், இந்த நிதியாண்டுக்கான முன்பண மானிய கோரிக்கை மற்றும் 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான கூடுதல் செலவுக்கான மானிய கோரிக்கைகள் 20 ஆம் தேதி அவைக்கு அளிக்கப்படவுள்ளது.
தேர்தலுக்கு முந்தைய பட்ஜெட் என்பதால் பல கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகளும், சலுகைகளும் பட்ஜெட்டில் இடம் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.:
சென்னை: தமிழ்நாட்டுக்கான 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இன்று சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து உரையாற்றி வருகிறார்.
தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்நிலையில், நடப்பு 2026-27ஆம் நிதியாண்டின் இடைக்கால பட்ஜெட்டானது இன்று சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டில் முதன் சட்டமன்ற கூட்டத் தொடர் ஜனவரி 20 ஆம் தேதி தொடங்கி 24ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
அதனைத் தொடர்ந்து, நடப்பு நிதியாண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வதற்காக இன்று மீண்டும் சட்டமன்றம் கூடியது. தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு காலை 9.30 மணிக்கு இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார்.
இன்று தொடங்கி 20 ஆம் தேதி வரை 4 நாட்கள் சட்டமன்றம் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், இந்த நிதியாண்டுக்கான முன்பண மானிய கோரிக்கை மற்றும் 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான கூடுதல் செலவுக்கான மானிய கோரிக்கைகள் 20 ஆம் தேதி அவைக்கு அளிக்கப்படவுள்ளது.
தேர்தலுக்கு முந்தைய பட்ஜெட் என்பதால் பல கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகளும், சலுகைகளும் பட்ஜெட்டில் இடம் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.: