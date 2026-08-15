முதல் முறையாக கோட்டையில் தேசியக் கொடியேற்றும் முதலமைச்சர் விஜய் - முதலமைச்சர் விஜய்
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 15, 2026 at 8:23 AM IST
சென்னை: நாட்டின் 80வது சுதந்திர தினம் இன்று வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய், கோட்டை கொத்தளத்தில் தேசியக் கொடி ஏற்றி வைக்கிறார். இதற்கான ஏற்பாடுகள் பிரமாண்டமாக செய்யப்பட்டுள்ளது.
இன்று காலை சென்னை கோட்டை கொத்தளம் பகுதிக்கு வரும் முதலமைச்சர் விஜய்யை தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் வரவேற்கிறார். பின்னர், தென்னிந்திய பகுதிகளின் ராணுவத் தலைமையக படைத் தலைவர், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி கடற்படை அதிகாரி, தாம்பரம் விமானப்படைத் தள அதிகாரி, கிழக்கு மண்டல கடலோர காவல்படை இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல், தமிழக டி.ஜி.பி., சென்னை போலீஸ் கமிஷனர், கூடுதல் டி.ஜி.பி. (சட்டம் ஒழுங்கு) ஆகியோரை மரபுப்படி முதலமைச்சருக்கு தலைமைச் செயலாளர் அறிமுகம் செய்து வைக்கிறார்.
தொடர்ந்து, காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை முதலமைச்சர் ஏற்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், திறந்த ஜீப்பில் ஏறிச் சென்று போலீஸ் அணிவகுப்பை பார்வையிடுகிறார். இந்த அணிவகுப்பில் சிறப்பு காவல் படைகள், கேரளா சிறப்பு காவல்படை, காவல் பெண் கமாண்டோக்கள், சென்னை பெண்கள் காவல் பிரிவு, கடலோர பாதுகாப்பு குழுமம், நீலகிரி படைப்பிரிவு, குதிரைப்படை போலீசார் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, காலை 8.45 மணிக்கு கோட்டை கொத்தளத்தில் உள்ள கொடி கம்பத்தில் மூவர்ண தேசியக் கொடியை முதலமைச்சர் விஜய் ஏற்றி வைத்து சுதந்திர தின உரையாற்றுகிறார்.
சென்னை: நாட்டின் 80வது சுதந்திர தினம் இன்று வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய், கோட்டை கொத்தளத்தில் தேசியக் கொடி ஏற்றி வைக்கிறார். இதற்கான ஏற்பாடுகள் பிரமாண்டமாக செய்யப்பட்டுள்ளது.
இன்று காலை சென்னை கோட்டை கொத்தளம் பகுதிக்கு வரும் முதலமைச்சர் விஜய்யை தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் வரவேற்கிறார். பின்னர், தென்னிந்திய பகுதிகளின் ராணுவத் தலைமையக படைத் தலைவர், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி கடற்படை அதிகாரி, தாம்பரம் விமானப்படைத் தள அதிகாரி, கிழக்கு மண்டல கடலோர காவல்படை இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல், தமிழக டி.ஜி.பி., சென்னை போலீஸ் கமிஷனர், கூடுதல் டி.ஜி.பி. (சட்டம் ஒழுங்கு) ஆகியோரை மரபுப்படி முதலமைச்சருக்கு தலைமைச் செயலாளர் அறிமுகம் செய்து வைக்கிறார்.
தொடர்ந்து, காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை முதலமைச்சர் ஏற்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், திறந்த ஜீப்பில் ஏறிச் சென்று போலீஸ் அணிவகுப்பை பார்வையிடுகிறார். இந்த அணிவகுப்பில் சிறப்பு காவல் படைகள், கேரளா சிறப்பு காவல்படை, காவல் பெண் கமாண்டோக்கள், சென்னை பெண்கள் காவல் பிரிவு, கடலோர பாதுகாப்பு குழுமம், நீலகிரி படைப்பிரிவு, குதிரைப்படை போலீசார் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, காலை 8.45 மணிக்கு கோட்டை கொத்தளத்தில் உள்ள கொடி கம்பத்தில் மூவர்ண தேசியக் கொடியை முதலமைச்சர் விஜய் ஏற்றி வைத்து சுதந்திர தின உரையாற்றுகிறார்.