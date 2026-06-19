சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடர்: மேகதாது விவகாரத்தில் தனித் தீர்மானம் கொண்டு வந்த முதலமைச்சர் விஜய் - TAMIL NADU ASSEMBLY LIVE
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Published : June 19, 2026 at 9:32 AM IST|
Updated : June 19, 2026 at 9:53 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவையின் இரண்டாம் நாள் கூட்டத் தொடர் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. இன்றைய நாளில், சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினர்களின் மறைவு குறித்து இரங்கல் குறிப்புகள் முதலில் வாசிக்கப்படவுள்ளன. அதனைத் தொடர்ந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் தோழர் நல்லகண்ணு, சட்டப்பேரவை முன்னாள் செயலாளர் சி.கு ராமசாமி, திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் ஆர்.பி சௌத்ரி, கே. ராஜன் மற்றும் பாரதிராஜா ஆகியோருக்கு இரங்கல் தீர்மானங்கள் பேரவையில் நிறைவேற்றப்படவுள்ளன.
அடுத்து மாற்றுத் தலைவர்களின் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டவுடன், அரசினர் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட் உள்ளது. ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதத்தை ஒத்திவைத்து, அரசின் சிறப்புத் தீர்மானத்தை இன்று எடுத்துக்கொள்ள வருவாய்த்துறை அமைச்சர் மற்றும் அவை முன்னவர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் முன்மொழிய உள்ளார்.
இன்றைய கூட்டத்தொடரின் முக்கிய நிகழ்வாக மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் தனித் தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழியவுள்ளார். காவிரி நீர் தீர்ப்பாயத்தின் இறுதி உத்தரவு மற்றும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்காமல், தமிழகத்தின் ஒப்புதல் பெறாமல் மேகதாது அணை கட்ட முயற்சிப்பது ஏற்க முடியாதது என அந்தத் தீர்மானத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், மேகதாது அணை திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை மத்திய நீர்வள ஆணையம் பரிசீலிக்கவோ, ஒப்புதல் வழங்கவோ கூடாது என்றும் பேரவையில் வலியுறுத்தப்பட உள்ளது. தமிழக விவசாயிகளின் நலனை பாதுகாக்க தமிழக அரசு எடுத்துவரும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் இந்த பேரவை ஒருமனதாக ஆதரவு தெரிவிக்கும் எனவும் தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து ஆளுநர் பேருரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் முன்மொழியப்படவுள்ளது.
இந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரானது குறுகிய கால கூட்டத்தொடராக இருப்பதால் கேள்வி - பதில் நேரம் இடம்பெறாது என ஏற்கனவே சபாநாயகர் அறிவித்துள்ளார். அதனால் ஆளுநர் உரையில் திருத்தங்கள் கோர விரும்புகிற உறுப்பினர்கள், இன்று (ஜூன் 19) பிற்பகல் 3 மணிக்குள் தங்களது திருத்தங்களை எழுத்துப்பூர்வமாக சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவையின் இரண்டாம் நாள் கூட்டத் தொடர் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. இன்றைய நாளில், சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினர்களின் மறைவு குறித்து இரங்கல் குறிப்புகள் முதலில் வாசிக்கப்படவுள்ளன. அதனைத் தொடர்ந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் தோழர் நல்லகண்ணு, சட்டப்பேரவை முன்னாள் செயலாளர் சி.கு ராமசாமி, திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் ஆர்.பி சௌத்ரி, கே. ராஜன் மற்றும் பாரதிராஜா ஆகியோருக்கு இரங்கல் தீர்மானங்கள் பேரவையில் நிறைவேற்றப்படவுள்ளன.
அடுத்து மாற்றுத் தலைவர்களின் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டவுடன், அரசினர் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட் உள்ளது. ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதத்தை ஒத்திவைத்து, அரசின் சிறப்புத் தீர்மானத்தை இன்று எடுத்துக்கொள்ள வருவாய்த்துறை அமைச்சர் மற்றும் அவை முன்னவர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் முன்மொழிய உள்ளார்.
இன்றைய கூட்டத்தொடரின் முக்கிய நிகழ்வாக மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் தனித் தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழியவுள்ளார். காவிரி நீர் தீர்ப்பாயத்தின் இறுதி உத்தரவு மற்றும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்காமல், தமிழகத்தின் ஒப்புதல் பெறாமல் மேகதாது அணை கட்ட முயற்சிப்பது ஏற்க முடியாதது என அந்தத் தீர்மானத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், மேகதாது அணை திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை மத்திய நீர்வள ஆணையம் பரிசீலிக்கவோ, ஒப்புதல் வழங்கவோ கூடாது என்றும் பேரவையில் வலியுறுத்தப்பட உள்ளது. தமிழக விவசாயிகளின் நலனை பாதுகாக்க தமிழக அரசு எடுத்துவரும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் இந்த பேரவை ஒருமனதாக ஆதரவு தெரிவிக்கும் எனவும் தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து ஆளுநர் பேருரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் முன்மொழியப்படவுள்ளது.
இந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரானது குறுகிய கால கூட்டத்தொடராக இருப்பதால் கேள்வி - பதில் நேரம் இடம்பெறாது என ஏற்கனவே சபாநாயகர் அறிவித்துள்ளார். அதனால் ஆளுநர் உரையில் திருத்தங்கள் கோர விரும்புகிற உறுப்பினர்கள், இன்று (ஜூன் 19) பிற்பகல் 3 மணிக்குள் தங்களது திருத்தங்களை எழுத்துப்பூர்வமாக சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.