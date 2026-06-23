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வீடியோ: சட்டப்பேரவை 4ஆம் நாள் கூட்டத்தொடர்; ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் - முதல்வர் விஜய் பதிலுரை - TAMIL NADU ASSEMBLY LIVE

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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை (YT Tamilnadu Assembly)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 9:33 AM IST

|

Updated : June 23, 2026 at 10:48 AM IST

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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை ஜூன் 18ஆம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கிய நிலையில், அடுத்த நாள் சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிரபல தயாரிப்பாளர்களுக்கு இரங்கல் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதே நாளில், முக்கிய நிகழ்வாக மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் தனித் தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிந்தார். இந்த தீர்மானத்திற்கு அனைத்துக்கட்சியினரும் ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், அதேநாளில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு, பிரதமருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.  

இதனையடுத்து மூன்றாம் நாள் கூட்டத்தொடர் நேற்று கூடிய நிலையில், முதலில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது மேகதாது அணை விவகாரம் மீதான அரசின் தீர்மானத்தில், எதிர்க்கட்சியினரின் கருத்தை ஏற்று திருத்தம் செய்யப்பட்டது தங்களது கவனத்துக்கு வரவில்லை என்று அவையில் கோஷமிட்ட அதிமுகவினர், அரசின் தீர்மானத்திற்கு மட்டுமே ஆதரவு அளித்ததாகவும், திருத்தப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்றும் கூறி வெளிநடப்பு செய்தது.  

ஆளுநர் உரை மீதான விவாதம் தொடர்ந்த நிலையில், அம்மோனியா வாயு கசிவு விவகாரம், மின்சார பிரச்சினை, காவிரி நீர் பிரச்சினை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் மீது காரசார விவாதம் நடைபெற்றது. எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்ப, ஆளும் கட்சி அமைச்சர்களும், எம்.எல்.ஏக்களும் அதற்கு பதிலளித்தனர். இந்நிலையில் 4ஆம் நாள் கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. 

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை ஜூன் 18ஆம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கிய நிலையில், அடுத்த நாள் சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிரபல தயாரிப்பாளர்களுக்கு இரங்கல் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதே நாளில், முக்கிய நிகழ்வாக மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் தனித் தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிந்தார். இந்த தீர்மானத்திற்கு அனைத்துக்கட்சியினரும் ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், அதேநாளில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு, பிரதமருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.  

இதனையடுத்து மூன்றாம் நாள் கூட்டத்தொடர் நேற்று கூடிய நிலையில், முதலில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது மேகதாது அணை விவகாரம் மீதான அரசின் தீர்மானத்தில், எதிர்க்கட்சியினரின் கருத்தை ஏற்று திருத்தம் செய்யப்பட்டது தங்களது கவனத்துக்கு வரவில்லை என்று அவையில் கோஷமிட்ட அதிமுகவினர், அரசின் தீர்மானத்திற்கு மட்டுமே ஆதரவு அளித்ததாகவும், திருத்தப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்றும் கூறி வெளிநடப்பு செய்தது.  

ஆளுநர் உரை மீதான விவாதம் தொடர்ந்த நிலையில், அம்மோனியா வாயு கசிவு விவகாரம், மின்சார பிரச்சினை, காவிரி நீர் பிரச்சினை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் மீது காரசார விவாதம் நடைபெற்றது. எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்ப, ஆளும் கட்சி அமைச்சர்களும், எம்.எல்.ஏக்களும் அதற்கு பதிலளித்தனர். இந்நிலையில் 4ஆம் நாள் கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. 

Last Updated : June 23, 2026 at 10:48 AM IST

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TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
சட்டப்பேரவை 4ஆம் நாள் கூட்டத்தொடர்
4TH DAY ASSEMBLY SESSION
TAMIL NADU ASSEMBLY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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