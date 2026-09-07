தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நேரலை: முதல்வர் விஜய் பதிலுரை முதல் முக்கிய மசோதாக்கள் தாக்கல் வரை
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Published : September 7, 2026 at 9:30 AM IST
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. இன்றைய கூட்டத்தொடரில், முதற்கட்டமாக 3 முக்கிய அரசு மசோதாக்கள் அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது. முதலாவதாக, தமிழ்நாடு ஊதியங்கள் வழங்குதல் சட்டத் திருத்த மசோதா 2026-ஐ முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அறிமுகம் செய்கிறார். தொடர்ந்து, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் இரண்டாவது திருத்த மசோதா 2026-ஐ அறிமுகம் செய்கிறார். மேலும், வணிகவரிகள் மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன், தமிழ்நாடு மதிப்புக் கூட்டு வரி - இரண்டாவது திருத்த மசோதா 2026-ஐ அறிமுகம் செய்ய உள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று முக்கியமாக காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு-மீட்புப் பணிகள் தொடர்பான மானியக் கோரிக்கைகள் மீது விவாதம் நடைபெற்றது, அதற்கு முதலமைச்சர் விஜய் பதிலுரை அளிக்க உள்ளார். இதற்கிடையே, இன்று சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் அளிக்க உள்ள பதிலுரை தான் அரசியல் ரீதியாகவும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, கடந்த கூட்டத்தொடரில் ஏற்பட்ட பரபரப்பைத் தொடர்ந்து, இன்று முதலமைச்சரின் பதிலுரையில் என்னென்ன முக்கிய அறிவிப்புகள் இடம்பெறும்? எதிர்க்கட்சிகள் எவ்வாறு எதிர்வினையாற்றப் போகின்றன? மீண்டும் சட்டப்பேரவையில் அனல் பறக்கும் விவாதம் நடைபெறுமா? கடந்த முறையைப் போல எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்யுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரங்களில் எழுந்துள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. இன்றைய கூட்டத்தொடரில், முதற்கட்டமாக 3 முக்கிய அரசு மசோதாக்கள் அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது. முதலாவதாக, தமிழ்நாடு ஊதியங்கள் வழங்குதல் சட்டத் திருத்த மசோதா 2026-ஐ முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அறிமுகம் செய்கிறார். தொடர்ந்து, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் இரண்டாவது திருத்த மசோதா 2026-ஐ அறிமுகம் செய்கிறார். மேலும், வணிகவரிகள் மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன், தமிழ்நாடு மதிப்புக் கூட்டு வரி - இரண்டாவது திருத்த மசோதா 2026-ஐ அறிமுகம் செய்ய உள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று முக்கியமாக காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு-மீட்புப் பணிகள் தொடர்பான மானியக் கோரிக்கைகள் மீது விவாதம் நடைபெற்றது, அதற்கு முதலமைச்சர் விஜய் பதிலுரை அளிக்க உள்ளார். இதற்கிடையே, இன்று சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் அளிக்க உள்ள பதிலுரை தான் அரசியல் ரீதியாகவும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, கடந்த கூட்டத்தொடரில் ஏற்பட்ட பரபரப்பைத் தொடர்ந்து, இன்று முதலமைச்சரின் பதிலுரையில் என்னென்ன முக்கிய அறிவிப்புகள் இடம்பெறும்? எதிர்க்கட்சிகள் எவ்வாறு எதிர்வினையாற்றப் போகின்றன? மீண்டும் சட்டப்பேரவையில் அனல் பறக்கும் விவாதம் நடைபெறுமா? கடந்த முறையைப் போல எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்யுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரங்களில் எழுந்துள்ளது.