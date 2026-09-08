ETV Bharat / Videos

சட்டப்பேரவை நேரலை: முக்கியத் தீர்மானங்கள் மற்றும் மானியக் கோரிக்கை மீதான வாக்கெடுப்பு

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை (TAMIL NADU ASSEMBLY)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 9:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. இன்றைய கூட்டத்தில் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக பணியாளர்களின் நிலை குறித்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் தமிமுன் அன்சாரி, உயர்கல்வித்துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறார். தொடர்ந்து, தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள், வேளாண் விளைபொருள் சந்தைப்படுத்துதல், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் கூடுதல் பணிகள் மற்றும் சரக்கு-சேவை வரி தொடர்பான பல முக்கிய சட்ட மசோதாக்கள் அறிமுகம் செய்யப்படுகின்றன. மேலும், 2027-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில், பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் குறித்த சாதி விவரங்களையும் சேகரிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசை வலியுறுத்தும் தீர்மானத்தை பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் வி. சம்பத்குமார் முன்வைக்கிறார். இதனிடையே, 2026–27ஆம் ஆண்டுக்கான பல்வேறு துறைகளின் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான வாக்கெடுப்பு பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. மேலும், ஒதுக்கீட்டுச் சட்டம், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் சட்டத்திருத்தம், ஊராட்சிகள் சட்டத்திருத்தம், தொழில் மற்றும் நகரமைப்பு தொடர்பான சட்டத்திருத்தங்கள் உள்ளிட்ட மொத்தம் 11 மசோதாக்கள் பரிசீலனை மற்றும் நிறைவேற்றத்திற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட உள்ளன. கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராய உயிரிழப்புகள் தொடர்பான நீதிபதி கோகுல்தாஸ் ஆணையத்தின் இறுதி அறிக்கையும் இன்று சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. இன்றைய கூட்டத்தில் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக பணியாளர்களின் நிலை குறித்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் தமிமுன் அன்சாரி, உயர்கல்வித்துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறார். தொடர்ந்து, தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள், வேளாண் விளைபொருள் சந்தைப்படுத்துதல், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் கூடுதல் பணிகள் மற்றும் சரக்கு-சேவை வரி தொடர்பான பல முக்கிய சட்ட மசோதாக்கள் அறிமுகம் செய்யப்படுகின்றன. மேலும், 2027-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில், பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் குறித்த சாதி விவரங்களையும் சேகரிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசை வலியுறுத்தும் தீர்மானத்தை பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் வி. சம்பத்குமார் முன்வைக்கிறார். இதனிடையே, 2026–27ஆம் ஆண்டுக்கான பல்வேறு துறைகளின் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான வாக்கெடுப்பு பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. மேலும், ஒதுக்கீட்டுச் சட்டம், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் சட்டத்திருத்தம், ஊராட்சிகள் சட்டத்திருத்தம், தொழில் மற்றும் நகரமைப்பு தொடர்பான சட்டத்திருத்தங்கள் உள்ளிட்ட மொத்தம் 11 மசோதாக்கள் பரிசீலனை மற்றும் நிறைவேற்றத்திற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட உள்ளன. கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராய உயிரிழப்புகள் தொடர்பான நீதிபதி கோகுல்தாஸ் ஆணையத்தின் இறுதி அறிக்கையும் இன்று சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

DEMANDS FOR GRANTS LAST DAY
TVK GOVERNMENT
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
CM VIJAY
TAMIL NADU ASSEMBLY LIVE STREAMING

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை - பிரதிநிதித்துவப் படம்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நேரலை: முதல்வர் விஜய் பதிலுரை முதல் முக்கிய மசோதாக்கள் தாக்கல் வரை

September 7, 2026 at 9:30 AM IST
சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை: காவல்துறை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் துறைகள் மீதான விவாதம்

September 3, 2026 at 9:32 AM IST
சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை: பால்வளம், மீன்வளம், கால்நடை பராமரிப்புத் துறைக்கான மானியக் கோரிக்கை விவாதங்கள்

September 2, 2026 at 9:38 AM IST
சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்

மானியக் கோரிக்கை விவாதம் நேரலை: கைத்தறி, தொழிலாளர் நலன், குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை மீதான விவாதங்கள்

September 1, 2026 at 9:34 AM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.