சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்: மானியக் கோரிக்கை மீதான 3ஆம் நாள் விவாதம் - மானியக் கோரிக்கை
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 19, 2026 at 9:34 AM IST
சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதமானது திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 17) முதல் நடைபெற்று வருகிறது. மூன்றாவது நாளான இன்று நீர்வளத் துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, சுற்றுலா - கலை மற்றும் பண்பாடு துறை ஆகிய துறைகள் மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது.
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் அந்த நாளன்றே 2026-27ஆம் நிதியாண்டிற்கான பொது பட்ஜெட்டும், அடுத்த நாள் வேளாண்மை பட்ஜெட்டும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் 7, 10, 11 ஆகிய நாட்களில் பட்ஜெட் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்றன.
அதேபோல், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து, மேகதாது விவகாரம் மற்றும் காவிரி நீர் பிரச்சினை, தொகுதி மறுவரையறை மசோதா உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்தும் சட்டப்பேரவையில் விவாதிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு அரசின் தனித் தீர்மானங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தொடர்ந்து பட்ஜெட் விவாதங்களுக்கு பிறகான பதிலுரையை நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சனும், வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர் வினோத்தும் வாசித்தனர். இந்நிலையில் 4 நாட்கள் விடுப்புக்கு பிறகு மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் திங்கட்கிழமை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
மானியக் கோரிக்கை மீதான முதல் நாள் விவாதத்தில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை ஆகிய துறைகள் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்றன. அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாம் நாளான நேற்று (ஆகஸ்ட் 18) நெடுஞ்சாலைகள், விளையாட்டு மேம்பாடு, பொதுப்பணி, மனிதவள மேம்பாடு ஆகிய துறைகள் மீதான மானிய கோரிக்கை விவாதம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் மூன்றாவது நாளாக இன்றும் விவாதம் தொடர்கிறது.
சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதமானது திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 17) முதல் நடைபெற்று வருகிறது. மூன்றாவது நாளான இன்று நீர்வளத் துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, சுற்றுலா - கலை மற்றும் பண்பாடு துறை ஆகிய துறைகள் மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது.
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் அந்த நாளன்றே 2026-27ஆம் நிதியாண்டிற்கான பொது பட்ஜெட்டும், அடுத்த நாள் வேளாண்மை பட்ஜெட்டும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் 7, 10, 11 ஆகிய நாட்களில் பட்ஜெட் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்றன.
அதேபோல், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து, மேகதாது விவகாரம் மற்றும் காவிரி நீர் பிரச்சினை, தொகுதி மறுவரையறை மசோதா உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்தும் சட்டப்பேரவையில் விவாதிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு அரசின் தனித் தீர்மானங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தொடர்ந்து பட்ஜெட் விவாதங்களுக்கு பிறகான பதிலுரையை நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சனும், வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர் வினோத்தும் வாசித்தனர். இந்நிலையில் 4 நாட்கள் விடுப்புக்கு பிறகு மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் திங்கட்கிழமை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
மானியக் கோரிக்கை மீதான முதல் நாள் விவாதத்தில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை ஆகிய துறைகள் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்றன. அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாம் நாளான நேற்று (ஆகஸ்ட் 18) நெடுஞ்சாலைகள், விளையாட்டு மேம்பாடு, பொதுப்பணி, மனிதவள மேம்பாடு ஆகிய துறைகள் மீதான மானிய கோரிக்கை விவாதம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் மூன்றாவது நாளாக இன்றும் விவாதம் தொடர்கிறது.