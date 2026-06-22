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வீடியோ: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் ஜூன் 22; ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதம் - TN ASSEMBLY JUNE 22 VIDEO

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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை (ANI Photo)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 9:35 AM IST

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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை ஜூன் 18-ஆம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது. பின்னர் வெள்ளிக்கிழமை, மேகதாதுவில் அணை கட்டும் கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசின் முடிவுக்கு எதிராக தனித்தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் முன்மொழிந்தார். இந்த தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து, ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், இன்றும் அவ்விவாதம் தொடரும் நிலையில், மூன்று ஏடுகளும் அவையின் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

2024-2025-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு சிறுதொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்தின் 55-ஆவது ஆண்டறிக்கை, 2022-2023-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு தொழில்நுட்ப மையத்தின் (ஐடிஎன்டி பவுண்டேஷன்) ஒன்றாவது ஆண்டறிக்கை, 2023-2024-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் ஆண்டு கணக்குகள் மீதான தணிக்கை அறிக்கை ஆகியவை அவை முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தமிழ்நாட்டில் நிலவும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து எதிர்க்கட்சியினர் குரல் எழுப்ப உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அவர்கள் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கு அமைச்சர்கள் பதில் அளிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், இன்று காலை 9:30 மணிக்கு சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை ஜூன் 18-ஆம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது. பின்னர் வெள்ளிக்கிழமை, மேகதாதுவில் அணை கட்டும் கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசின் முடிவுக்கு எதிராக தனித்தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் முன்மொழிந்தார். இந்த தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து, ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், இன்றும் அவ்விவாதம் தொடரும் நிலையில், மூன்று ஏடுகளும் அவையின் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

2024-2025-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு சிறுதொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்தின் 55-ஆவது ஆண்டறிக்கை, 2022-2023-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு தொழில்நுட்ப மையத்தின் (ஐடிஎன்டி பவுண்டேஷன்) ஒன்றாவது ஆண்டறிக்கை, 2023-2024-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் ஆண்டு கணக்குகள் மீதான தணிக்கை அறிக்கை ஆகியவை அவை முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தமிழ்நாட்டில் நிலவும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து எதிர்க்கட்சியினர் குரல் எழுப்ப உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அவர்கள் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கு அமைச்சர்கள் பதில் அளிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், இன்று காலை 9:30 மணிக்கு சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது.

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TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY
CM VIJAY
TVK GOVERNMENT
தமிழ்நாடு அரசு
TN ASSEMBLY JUNE 22 VIDEO

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ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

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