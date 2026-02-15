ETV Bharat / Videos

மயூரநாதர் கோயிலில் ஞானசம்பந்தர் வரலாற்றை அரங்கேற்றிய சுவிட்சர்லாந்து மாணவிகள் - SWISS STU PERFORMS IN NATYAJANALI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ஞானசம்பந்தர் வரலாற்றை அரங்கேற்றிய சுவிட்சர்லாந்து மாணவிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 15, 2026 at 12:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மயிலாடுதுறை: மயூரநாதர் கோயிலில் மூன்றாம் நாள் மயூர நாட்டியாஞ்சலி நிகழ்ச்சியில் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த மாணவிகளின் ஞானசம்பந்தர் வரலாறு மற்றும் சிதம்பரம் நடராஜர் ரூபத்தின் தத்துவங்களை விளக்கும் நடனத்தை ஆடி மெய்ர்சிலிர்க்க வைத்தனர்.

மயிலாடுதுறை சப்தஸ்வரங்கள் அறக்கட்டளை சார்பில் மகாசிவராத்திரியை முன்னிட்டு 20-ஆம் ஆண்டு மயூர நாட்டியாஞ்சலி விழா, மயூரநாதர் ஆலயத்தில் பிப்ரவரி 12-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. 3-ஆம் நாள் மயூர நாட்டியாஞ்சலி விழாவில், சுவிட்சர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த திருகோணேஸ்வரர் நடன ஆலய குரு மதிவதனி சுதாகரனின் மாணவிகள் தங்கள் நடனத்தை அரங்கேற்றினர்.

சிவனின் திருக்கடையூர் திருவிளையாடலான மார்க்கண்டேயர் புராணத்திலிருந்து கால சம்ஹார மூர்த்தி பற்றிய நாட்டிய நாடகத்தையும், சீர்காழி ஞானசம்பந்தர் வரலாறு மற்றும் சிதம்பரம் நடராஜர் ரூபத்தின் தத்துவங்களை விளக்கும் வகையில் அவர்கள் நடனமாடினர்.

இதேபோல், சென்னை குரு ஷீலா உன்னிகிருஷ்ணனின் ஸ்ரீதேவி ருத்யாலயாவின் 30க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் நிகழ்த்திய சிவ நவ பக்தி என்னும் நாட்டிய நாடகத்தை தத்துரூபமாக அந்தந்த பாத்திரங்களுக்கு உண்டான உடை அலங்காரத்துடன் அரங்கேற்றினர்.

மயிலாடுதுறை: மயூரநாதர் கோயிலில் மூன்றாம் நாள் மயூர நாட்டியாஞ்சலி நிகழ்ச்சியில் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த மாணவிகளின் ஞானசம்பந்தர் வரலாறு மற்றும் சிதம்பரம் நடராஜர் ரூபத்தின் தத்துவங்களை விளக்கும் நடனத்தை ஆடி மெய்ர்சிலிர்க்க வைத்தனர்.

மயிலாடுதுறை சப்தஸ்வரங்கள் அறக்கட்டளை சார்பில் மகாசிவராத்திரியை முன்னிட்டு 20-ஆம் ஆண்டு மயூர நாட்டியாஞ்சலி விழா, மயூரநாதர் ஆலயத்தில் பிப்ரவரி 12-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. 3-ஆம் நாள் மயூர நாட்டியாஞ்சலி விழாவில், சுவிட்சர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த திருகோணேஸ்வரர் நடன ஆலய குரு மதிவதனி சுதாகரனின் மாணவிகள் தங்கள் நடனத்தை அரங்கேற்றினர்.

சிவனின் திருக்கடையூர் திருவிளையாடலான மார்க்கண்டேயர் புராணத்திலிருந்து கால சம்ஹார மூர்த்தி பற்றிய நாட்டிய நாடகத்தையும், சீர்காழி ஞானசம்பந்தர் வரலாறு மற்றும் சிதம்பரம் நடராஜர் ரூபத்தின் தத்துவங்களை விளக்கும் வகையில் அவர்கள் நடனமாடினர்.

இதேபோல், சென்னை குரு ஷீலா உன்னிகிருஷ்ணனின் ஸ்ரீதேவி ருத்யாலயாவின் 30க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் நிகழ்த்திய சிவ நவ பக்தி என்னும் நாட்டிய நாடகத்தை தத்துரூபமாக அந்தந்த பாத்திரங்களுக்கு உண்டான உடை அலங்காரத்துடன் அரங்கேற்றினர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

சுவிட்சர்லாந்து மாணவிகள்
மயூர நாட்டியாஞ்சலி
MAYURANATHAR TEMPLE
SWISS STU PERFORMS IN NATYAJANALI
SWISS STU PERFORMS IN NATYAJANALI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

வேலூரில் நடைபெற்ற ‘நமோ கோப்பை’ மாரத்தான் போட்டி

வேலூரில் நடைபெற்ற ‘நமோ கோப்பை’ மாரத்தான் போட்டி: ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்பு

February 15, 2026 at 12:23 PM IST
அய்யனார் கோயிலில் சனிப் பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு வழிபாடு

ஜெயங்கொண்டம் அய்யனார் கோயிலில் சனிப் பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு வழிபாடு

February 14, 2026 at 8:05 PM IST
வேலூர் கோட்டையில் காதலர்களுக்கு அனுமதி இல்லை

இன்று வேலூர் கோட்டையில் காதலர்களுக்கு அனுமதி இல்லை

February 14, 2026 at 7:16 PM IST
5 தலை நாகத்துடன் கூடிய அம்மன் சிலை ஏரியில் கண்டெடுப்பு

5 தலை நாகத்துடன் கூடிய அம்மன் சிலை ஏரியில் கண்டெடுப்பு

February 14, 2026 at 1:31 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.