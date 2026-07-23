ETV Bharat / Videos

தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் குருபூஜை விழா - சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் குருபூஜை

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் குருபூஜை விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 7:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் குருபூஜை விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.

63 நாயன்மார்களில் முதல் மூவரில் ஒருவர் சுந்தரர். இவரது அழகில் மயங்கிய சிவபெருமான் இவரை சுந்தரா என்று அழைத்ததுடன், இவருக்காக தூது சென்ற பெருமைக்குரியவர். திருநாவலூர் (தற்போது விழுப்புரம் மாவட்டம்) என்னும் திருத்தலத்தில், ஆதிசைவர் மரபில், சடையனாருக்கும், இசைஞானியாருக்கும் சுந்தரர் 8ம் நூற்றாண்டில் தோன்றினார். இவரது இயற்பெயர் நம்பியாரூரார். ஆடி சுவாதி நட்சத்திர நாளில், சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை சிவனார் ஆட்கொண்டு அருளினார்.  

அதனால், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள சிவாலயங்களில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் குருபூஜை விழா விமரிசையாக நடைபெற்று வருகிறது. அதேபோல் தஞ்சாவூரில் உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற தஞ்சை பெரியக்கோயிலில் இன்று ஆடி மாதம் சுவாதி நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு நால்வர் பெருமானின் ஒருவரான ஆளாள சுந்தரர் என அழைக்கப்படும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு விசேஷ அபிஷேகங்கள், புஷ்ப அலங்காரங்கள் செய்து மாலையில் பரவை நாச்சியார் அம்பிகா சமேத சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மஹா தீபாரதனை காட்டப்பட்டது. பின்னர் தஞ்சையின் ராஜ வீதிகளில் திருவீதி உலா நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

தஞ்சாவூர்: உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் குருபூஜை விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.

63 நாயன்மார்களில் முதல் மூவரில் ஒருவர் சுந்தரர். இவரது அழகில் மயங்கிய சிவபெருமான் இவரை சுந்தரா என்று அழைத்ததுடன், இவருக்காக தூது சென்ற பெருமைக்குரியவர். திருநாவலூர் (தற்போது விழுப்புரம் மாவட்டம்) என்னும் திருத்தலத்தில், ஆதிசைவர் மரபில், சடையனாருக்கும், இசைஞானியாருக்கும் சுந்தரர் 8ம் நூற்றாண்டில் தோன்றினார். இவரது இயற்பெயர் நம்பியாரூரார். ஆடி சுவாதி நட்சத்திர நாளில், சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை சிவனார் ஆட்கொண்டு அருளினார்.  

அதனால், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள சிவாலயங்களில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் குருபூஜை விழா விமரிசையாக நடைபெற்று வருகிறது. அதேபோல் தஞ்சாவூரில் உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற தஞ்சை பெரியக்கோயிலில் இன்று ஆடி மாதம் சுவாதி நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு நால்வர் பெருமானின் ஒருவரான ஆளாள சுந்தரர் என அழைக்கப்படும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு விசேஷ அபிஷேகங்கள், புஷ்ப அலங்காரங்கள் செய்து மாலையில் பரவை நாச்சியார் அம்பிகா சமேத சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மஹா தீபாரதனை காட்டப்பட்டது. பின்னர் தஞ்சையின் ராஜ வீதிகளில் திருவீதி உலா நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SUNDARAMURTHI NAYANAR GURU PUJA
THANJAVUR BIG TEMPLE
தஞ்சை பெரிய கோயில்
சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் குருபூஜை
SUNDARAMURTHI NAYANAR GURU PUJA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டி சிறப்பு பூஜை

'ஜனநாயகன்' வெற்றி பெற தவெகவினர் சிறப்பு பூஜை

July 22, 2026 at 3:33 PM IST
பள்ளி பேருந்தில் பற்றி எரிந்த தீயை அணைக்கும் காட்சி

பெட்ரோல் பங்க் அருகே திடீரென தீப்பற்றிய பள்ளி வாகனம்

July 21, 2026 at 8:10 PM IST
பாடகர் உன்னிகிருஷ்ணன் குடும்பத்துடன் சுவாமி தரிசனம்

அமிர்தகடேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் பாடகர் உன்னிகிருஷ்ணன் குடும்பத்துடன் தரிசனம்

July 20, 2026 at 4:40 PM IST
நவதானியத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ மஹா வாராஹி அம்மன்

ஆஷாட நவராத்திரியை முன்னிட்டு வாராஹி அம்மனுக்கு நவதானியம் அலங்காரம்

July 19, 2026 at 7:30 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.