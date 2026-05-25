காண்டூர் கால்வாயில் விழுந்து சுள்ளி கொம்பன் யானை பலி - SULLI KOMBAN ELEPHANT DIED
Published : May 25, 2026 at 9:50 PM IST
கோயம்புத்தூர்: காண்டூர் கால்வாயில் தண்ணீர் குடிக்கும் பொழுது தவறி விழுந்து சுள்ளி கொம்பன் யானை உயிரிழந்தது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கேரளா நெல்லியம்பதியை பூர்விகம் கொண்ட 39 வயதுடைய சுள்ளி கொம்பன் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல் கேரளா வனப்பகுதியை விட்டு பொள்ளாச்சி அருகே ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு வந்தடைந்தது. இந்த யானை தேக்கடி வழியாக தனியார் தோட்டங்கள், பட்டாம்பூச்சி பூங்கா, ஆழியார் பூங்கா, சின்னார் பதி, ஆழியார் அணை, நவமலை, வால்பாறை சாலை பகுதிகளில் சுற்றி திரிந்தது. மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இந்த யானையின் நடமாட்டதை காண முடிந்தது. இந்த யானையை வனத்துறையினர் சுழற்சி முறையில் கண்காணித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் மாலை சுள்ளி கொம்பன் காண்டூர் கால்வாயில் தண்ணீர் குடிக்கும் பொழுது தவறி விழுந்துள்ளது. வெளியில் வரமுடியாமல் நீரில் மூழ்கி யானை உயிரிழந்தது. இதனையடுத்து, நீண்ட போராட்டத்திற்கும் பின்பு, யானையின் உடலை வனத்துறையினர் திருமூர்த்தி மலை அணை பகுதியில் மீட்டனர்.
தன்னார்வலர்கள் முன்னிலையில் கால்நடை மருத்துவர்கள் யானையின் உடலுக்கு பிரேத பரிசோதனை செய்ததாக வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர். தமிழக கேரளா மக்களின் செல்லப்பிள்ளையாக திகழ்ந்த சுள்ளி கொம்பன் யானை உயிரிழந்தது அப்பகுதி மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
