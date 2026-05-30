ராஜஸ்தானில் திடீரென ஏற்பட்ட புழுதிப் புயல் - பதறியடித்து ஓடிய மக்கள் - SUMMER RAJASTHAN

திடீரென ஏற்பட்ட புழுதிப் புயல் (ETV Bharat)

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 30, 2026 at 7:30 PM IST

சுரு: ராஜஸ்தானில் திடீரென ஏற்பட்ட புழுதிப் புயலால் சாலையில் சென்றுக் கொண்டிருந்தவர்கள் பதறியடித்தபடி பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு ஓடியக் காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.  

நடப்பாண்டில் நாடு முழுவதும் கோடை வெயில் வழக்கத்திற்கு மாறாக உள்ளது. குறிப்பாக, தென் மாநிலங்கள் மற்றும் வட மாநிலங்களில் வழக்கத்திற்கு மாறாக வெப்பநிலை அதிகரித்துக் காணப்படுகிறது. இதனால் மக்கள் வீடுகளிலேயே முடங்கியுள்ளனர். அதேசமயம், இளநீர், பழச்சாறு, பழங்கள், நுங்கு போன்றவற்றை அருந்தி உடல் சூட்டைத் தணித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலுடன் வெப்ப அலை வீசி வருவதால் பொதுமக்கள், வேலைக்கு செல்வோர், உணவு விநியோக ஊழியர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ராஜஸ்தானின் ஸ்ரீ கங்காநகரில் 48.2 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு வெப்பம் பதிவாகியிருந்தது. இந்த சூழலில், சுரு மாவட்டத்தில் (Churu District) இன்று (மே 30) மதியம் வானிலை திடீரென மாறியது. மாவட்டத்தின் பல பகுதியில் வானம் இருண்டு காணப்பட்டது.  

அதன் தொடர்ச்சியாக, மதியம் 02.00 மணியளவில் பெரிய புழுதிப் புயல் ஏற்பட்டது. புழுதிப் புயலால் குடியிருப்புகள் மற்றும் சாலைகள் என எதுவுமே கண்ணுக்கு புலப்படவில்லை. புழுதிப் புயல் அதிகளவில் வீசியதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்தனர். புழுதி மேகம் மிகவும் அடர்த்தியாக இருந்ததால் சாலையில் இருந்த மக்கள் பதறியடித்துக் கொண்டு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு ஓடிய காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.  

இந்த புழுதிப் புயல் காரணமாக சாலையோரம் இருந்த மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்திருக்கலாம் என்றும், மின்கம்பங்கள் சேதமடைந்திருக்கலாம் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.  

இதையும் படிங்க: இந்தியாவில் சட்ட விரோதமாக தங்கியிருப்பவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை - வெளியுறவு அமைச்சகம் எச்சரிக்கை

இந்தியாவிலேயே மிகவும் அதிக வெப்பநிலை பதிவாகும் மாவட்டமாக சுரு உள்ளது. எனினும், குளிர்காலத்தில் மிக குறைந்த வெப்பநிலை நிலவும் மாவட்டம் ஆகும். கடந்த சில ஆண்டுகளாக சுரு மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து வெப்பநிலை 50 டிகிரி செல்ஸியஸை நெருங்கியுள்ளது. அதேபோல், ஒவ்வொரு கோடைக் காலத்திலும் முன்பு இருந்ததைவிட வெப்பநிலை அதிகமாக இருப்பதாகவும், இரவு நேரத்திலும் பகல் போல் வெப்பநிலை கடுமையாக இருப்பதாகவும் உள்ளூர்வாசிகள் கவலையுடன் கூறுகின்றனர்.  

ராஜஸ்தானில் பிரபலமான தார் பாலைவனத்திற்கு அருகாமையில் சுரு மாவட்டம் அமைந்துள்ளது. இதனால் இந்த மாவட்டத்தில் காற்றின் ஈரப்பதம் மிகக் குறைவாகவும், மேகங்கள் அரிதாகவுமே காணப்படுகின்றன. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் கோடைக்காலத்தில் வெப்பநிலை சராசரியாக 1.5 டிகிரி செல்சியஸுக்கும் மேல் உயர்ந்துள்ளதாக வானிலை ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.  

ETV Bharat Tamil Nadu Team

Tamil Nadu's geography is as such it shares a coastal border with India’s neighbour Sri Lanka. Its political discourse is unique. ETV Bharat Tamil Nadu has a dedicated bureau in the capital and a batch of journalists covering the rest of the state. It brings you stories which matter to the region and from the state's perspective. Its coverage is not limited to the latest happenings but also will include unique and extraordinary stories from across the country and elsewhere from the globe as well....view details

