நேபாள வெள்ளப்பெருக்கில் உயிரிழந்தோருக்கு கும்பகோண மாணவர்கள் அஞ்சலி
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Published : August 29, 2026 at 3:03 PM IST
நேபாள நாட்டின் எதிர்பாரா பெருவெள்ளத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களுக்கு, நூற்றுக்கணக்கான பள்ளி மாணவர்கள் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர்.
கடந்த 26ஆம் தேதி நேபாள நாட்டில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கில், கும்பகோணம், சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து கைலாஷ் மற்றும் மானசரோவர் புனித யாத்திரை மேற்கொண்ட நூற்றுக்கணக்கானோர் சிக்கிக் கொண்டனர். இவர்களில் 21 பேர் மட்டும் மீட்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டிற்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர்.
எஞ்சிய மாயமான நபர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. நாடு முழுவதும் பெரும் சோக அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, இன்று கும்பகோணம் தனியார் பள்ளியில் பள்ளி தாளாளர் பூர்ணிமா தலைமையில், பள்ளி ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலுடன், ஏராளமான மாணவ மாணவியர்கள் ஒன்று திரண்டு மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர். அனைவரும் கைகளில் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி பேரிடரில் உயிரிழந்தோரின் ஆன்மா சாந்தியடைந்த 2 நிமிடம் மௌனம் காத்து நின்றனர். மேலும் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் இருப்போர் விரைவில் குணமடையவும் பிரார்த்தனை ஏறெடுத்தனர்.
இத்தகைய பேரிடர்களுக்கு நாம் இயற்கையோடு ஒன்றி வாழாமல், இயற்கைக்கு மாறுபட்ட வாழ்க்கையை வாழ்வது தான் முக்கிய காரணம் என்றும், எண்ணற்ற மரங்களை நட்டு, இயற்கை வளங்களை நமக்காகவும், நம் வருங்கால சந்ததியினருக்காகவும் பாதுகாப்போம் எனவும் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.
நேபாள நாட்டின் எதிர்பாரா பெருவெள்ளத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களுக்கு, நூற்றுக்கணக்கான பள்ளி மாணவர்கள் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர்.
கடந்த 26ஆம் தேதி நேபாள நாட்டில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கில், கும்பகோணம், சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து கைலாஷ் மற்றும் மானசரோவர் புனித யாத்திரை மேற்கொண்ட நூற்றுக்கணக்கானோர் சிக்கிக் கொண்டனர். இவர்களில் 21 பேர் மட்டும் மீட்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டிற்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர்.
எஞ்சிய மாயமான நபர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. நாடு முழுவதும் பெரும் சோக அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, இன்று கும்பகோணம் தனியார் பள்ளியில் பள்ளி தாளாளர் பூர்ணிமா தலைமையில், பள்ளி ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலுடன், ஏராளமான மாணவ மாணவியர்கள் ஒன்று திரண்டு மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர். அனைவரும் கைகளில் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி பேரிடரில் உயிரிழந்தோரின் ஆன்மா சாந்தியடைந்த 2 நிமிடம் மௌனம் காத்து நின்றனர். மேலும் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் இருப்போர் விரைவில் குணமடையவும் பிரார்த்தனை ஏறெடுத்தனர்.
இத்தகைய பேரிடர்களுக்கு நாம் இயற்கையோடு ஒன்றி வாழாமல், இயற்கைக்கு மாறுபட்ட வாழ்க்கையை வாழ்வது தான் முக்கிய காரணம் என்றும், எண்ணற்ற மரங்களை நட்டு, இயற்கை வளங்களை நமக்காகவும், நம் வருங்கால சந்ததியினருக்காகவும் பாதுகாப்போம் எனவும் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.